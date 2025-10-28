Isplivala snimka pokušaja otmice poznatog nogometaša: Sve se događalo u srcu velegrada

Šokantan pokušaj otmice ruskog nogometnog reprezentativca i zvijezde Zenita, Andreja Mostovoja, usred Sankt Peterburga otkrio je širu kriminalnu zavjeru koja je potresla rusku javnost. Nogometaš je uspio pobjeći iz dramatične zasjede zahvaljujući vlastitoj brzini i pomoći prijatelja, dok su napadači, skupina vrlo mladih muškaraca, uhićeni samo dva dana kasnije nakon što su uspješno oteli poznatog poduzetnika. Cijeli incident, djelomično zabilježen nadzornim kamerama, pokrenuo je ozbiljna pitanja o sigurnosti javnih osoba u Rusiji.

Filmski bijeg ispred trgovine

Drama se odigrala u noći 23. listopada na elitnom otoku Krestovsky. Andrej Mostovoj (27) i njegov bliski prijatelj, bivši hokejaš Aleksandar Grakun, izlazili su iz trgovine mješovitom robom. U tom trenutku, samo nekoliko metara od nogometaševog Mercedesa G-klase, zaustavio se minibus. Iz njega su iskočila tri maskirana muškarca, zgrabila Mostovoja i pokušala ga nasilno ugurati u vozilo.

On the night of October 23 in St. Petersburg, Andrey Mostovoy became subject of an attempted kidnapping He managed to fight them off with help of hockey player Grakun

2 days later, son-in-law of State Duma deputy was kidnapped

Suspects have been detained

Međutim, nisu računali na brzu reakciju dvojca. Grakun je odmah intervenirao, povukao prijatelja natrag i odgurnuo napadače, dok je Mostovoj iskoristio svoju atletsku građu i brzinu te pobjegao u obližnje šumovito područje prije nego što su se otmičari uspjeli pregrupirati.

"Spasilo ga je to što je Saša uspio procijeniti situaciju u djeliću sekunde", izjavila je Grakunova majka Natalija za lokalne medije. "Fizički i psihički je nadjačao otmičare, nokautirao ih, pa su pobjegli u šoku. Andrej, naravno, ima zlatne noge; uspio je spretno pobjeći." Iako potresen, Mostovoj je prošao bez ozljeda i iste noći podnio je službenu prijavu policiji.

Šok, nevjerica i povratak na teren

U prvim trenucima napada, Mostovoj je, prema izvješćima, bio više zbunjen nego uplašen, isprva pomislivši da se radi o pretjerano revnim navijačima, a ne o kriminalnom činu. "Procijenio sam situaciju u sekundi", navodno je rekao policiji, priznajući da nije odmah shvatio da je riječ o pokušaju otmice.

Unatoč traumi, pokazao je iznimnu mentalnu snagu. Samo nekoliko dana kasnije vratio se treninzima i čak postigao svoj 40. pogodak za Zenit u pobjedi protiv moskovskog Dinama. "Pokazao je da ga ova izvanredna situacija nije slomila", dodala je Grakunova majka. U svom prvom obraćanju javnosti, Mostovoj je priznao da je bio u šoku i da jedva spavao. "Šokiran sam da se ovakve stvari još uvijek mogu događati u današnje vrijeme", rekao je u intervjuu koji je objavio klub.

Otmičari pali nakon drugog zločina

Samo dva dana nakon neuspjelog pokušaja, ista je skupina izvela novu otmicu. Ovaj put njihova žrtva bio je Sergej Selegen (50), građevinski poduzetnik i zet Vjačeslava Makarova, zastupnika u Državnoj dumi. Selegena su otmičari ugurali u terenac, vezali mu ruke i, prijeteći mu oružjem, zahtijevali otkupninu od 10 milijuna rubalja (oko 110.000 €). Žrtva im je uspjela prebaciti 210.000 rubalja (oko 2.300 €) prije nego što su intervenirale snage sigurnosti.

U koordiniranoj akciji Istražnog odbora, Federalne službe sigurnosti (FSB) i lokalne policije, osumnjičenici su praćeni i uhićeni tijekom primopredaje ostatka novca. Selegen je oslobođen, a četvorica počinitelja su privedena. Kasnije je uhićen i peti osumnjičenik.

Misteriozni nalogodavac "Sotonist" i bizarni motivi

Istraga je otkrila zapanjujuće detalje. Uhićeni su studenti Pomorske akademije, rođeni 2005. i 2006. godine, koji su se na internetu hvalili svojom fizičkom spremom. Njihovi iskazi policiji bili su kontradiktorni i bizarni. Jedan je tvrdio da mu je novac bio potreban za očevu operaciju. Drugi je rekao da mu je rečeno kako je cijela operacija "rođendanska šala", dok su treći bili uvjereni da "kažnjavaju dilere droge".

Svi su, međutim, upirali prstom u istog nalogodavca: misterioznu osobu koja im je davala upute putem aplikacije Telegram pod pseudonimom "Slava Satanist". Jedan od uhićenih je tijekom ispitivanja izjavio kako misli da nalogodavac "nije iz Rusije". Vlasti još nisu potvrdile identitet ni lokaciju osobe za koju se vjeruje da je organizirala otmice.

Protiv osumnjičenika je pokrenut kazneni postupak zbog otmice i razbojništva. Dok su oni u pritvoru, istraga se usmjerava na digitalne tragove kako bi se pronašao mozak operacije. U međuvremenu, nogometni klub Zenit pojačao je mjere sigurnosti oko svojih igrača, a cijeli je slučaj pokrenuo širu raspravu o potrebi za boljom zaštitom sportaša i drugih javnih osoba u Rusiji.

