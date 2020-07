ZAVIRITE U MEGALUKSUZNU KUĆU BIVŠE ZVIJEZDE UNITEDA KOJU NE MOŽE PRODATI ZA 29 MILIJUNA KUNA: Ima neobičan detalj koji upada u oči

Giggs kupio zemlju 2004. godine i srušio originalnu kuću, prije nego što je sagradio sadašnji dvorac

Bivši legendarni velški nogometaš Manchester Uniteda Ryan Giggs ima nekretninski problem. Naime, prema pisanju britanskog tabloida The Sun, nikako ne može prodati luksuznu bivšu obiteljsku kuću vrijednu 3.5 milijuna funti (oko 29 milijuna kuna). Ono što je neobično što se tiče ove megaluksuzne kuće je to što su spavaće sobe ljubičaste boje. Tj, sobe su odjevene u u ljubičastu tkaninu – i izrez Justina Biebera u prirodnoj veličini. Fotografije ovog zdanja kakvog si obični smrtnici ne mogu priuštiti možete vidjeti – OVDJE.

EXCLUSIVE: Ryan Giggs struggling to shift £3.5m mansion after 18 months https://t.co/Vyw8DV2MKv — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) July 7, 2020

Na tržištu je već godinu i pol

E sad, jesu li boja i Justin Biber krivi što se nikako ne može naći kupac, a možda i cijena, to se ne zna. No, ono što se zna je to da se ona nalazi na tržištu već godinu i pol. Legenda Manchester Uniteda svoj “dvorac” s pet spavaćih soba pokušava prodati još od siječnja 2019. godine.

Također, bivši velški reprezentativac stavio je na prodaju plišanu jastučnicu nakon što je zaključio razvod s bivšom suprugom Stacey. Par, koji ima dvoje djece, razišao se nakon Giggsove osmogodišnje izvanbračne veze s tadašnjom suprugom brata Rhodrija, Natašom.

Upravo zbog njegove nevjere, na ogradi kuće 2016. godine nepoznati vandali sprejom su ispisali pogrdne poruke nogometnoj ikoni poput: velška pi*da, Giggs je prevario ženu itd”…

Nadalje, što se tiče cijene kuće, Giggs ju je morao rušiti na 3.5 milijuna funti. Nalazi se uz privatnu cestu u blizini pivnice koju posjeduje u predgrađu Manchestera. Inače, to je područje gdje je David Backham imao prvi put romantično iskustvo sa svojom suprugom Victorijom. Giggs je kupio zemlju 2004. godine i srušio originalnu kuću, prije nego što je sagradio sadašnji dvorac.

Ryan Giggs struggles to sell £3.5m mansion 18 months after Man Utd icon put it on sale – and includes odd purple rooms https://t.co/0w2lj1gIMg — The Sun – Man Utd (@SunManUtd) July 7, 2020

Malo je vjerovatno da će Giggs kuću prodati po navedenoj cijeni

S obzirom na dugo čekanje, malo je vjerovatno da će Giggs kuću prodati i po toj cijeni. Luksuzna kuća s pet spavaćih soba ima mnoge modne i luksuzne dodatke nogometaša. Sadrži teretanu, zatvoreni bazen i saunu, kao i kućni kino…

Giggov utjecaj na uređenje iste vidi se i po golu smještenom u vrtu. Mnogo je crvenih, bijelih i crnih obilježja s grbom Manchester Uniteda – za koji je skupio 963 nastupa. Prostrana glavna kupaonica sadrži samostojeću kadu i otvoreni tuš, kao i više umivaonika…

Ryan Giggs puts £3.5m mansion up for sale – and it reveals his strange obsession https://t.co/jEXxM5zKie pic.twitter.com/PdWk10JQI0 — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) February 2, 2019

Bar, kino i blagovaonica obloženi su svijetlom ljubičastom tkaninom. Da, ta ljubičasta boja itekako ima dominaciju u određenim dijelovima mansiona. Imanje površine 6.700 četvornih metara nalazi se u privatnoj šumi, sa sustavom ulaznih vrata koja su zatvorena od znatiželjnih poglefa izvana.

.Na prvoj razini kata nalazi se pet dvokrevetnih spavaćih soba, koji su u biti manji stanovi koji imaju odvojene ormare u obliku zasebnih prostorija, zajedno s galerijom, uredom i balkonom koji pružaju privatni vanjski prostor za sjedenje i uživanje.