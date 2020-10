IGRAČI VRIJEĐALI I GAZILI SUCA KOPAČKAMA: Skandal u Dalmaciji; ‘Smeće jedno’

‘Zbog straha od nastavljanja s takvim njihovim ponašanjem dosudio sam kraj utakmice,’

Tijekom prošlog vikenda se u Prvoj županijskoj ligi Dubrovačko-neretvanske županije na utakmici između Žrnova iz Korčule i Orebića dogodio veliki incident.

Fizički i verbalno napali suca utakmice Ivana Grgurinovića

Naime, gostujući igrači Orebića su fizički i verbalno napali suca utakmice Ivana Grgurinovića iz Ploča nakon čega je bio primoran prekinuti susret već u 17. minuti. Sve se pretvorilo u skandal…

Naime, NK Orebić poveo je na samom startu utakmice preko Ante Kordića, dok je u 17. minuti protiv gostiju dosuđen kazneni udarac. Tu je krenulo naguravanje, vrijeđanje i gaženje po stopalima glavnog suca zbog čega je on dodijelio dva žuta kartona.

“Kako se poslije toga nastavilo s vrijeđanjem, naguravanjem i gaženjem, nakon čega je istrgnut iz ruku glavnog suca i pocijepan žuti karton, glavni sudac je dosudio kraj utakmice, to jest prekid”, napisao je u službenom izvještaju delegat Dalibor Pecotić, prenosi DalmacijaNews.

Sudac je u razgovoru s delegatom otkrio kako nije sposoban nastaviti utakmicu.

U službeni izvještaj ušla je i izjava suca koji je opisao sporan detalj na utakmici.

‘Igrači Orebića su me opkolili, počeli gurati, prijetiti, te gazili kopačkama’

“Nakon što sam dosudio kazneni udarac igrači Orebića su me opkolili, te me počeli gurati, prijetiti, te su me uzastopno gazili kopačkama po nogama, nakon čega sam ih zamolio da se odmaknu i dao sam žuti karton Anti Kordiću i Tomi Ujeviću. Nakon toga Toma Ujević je dobacio: ‘Smeće jedno. Je*em ti majku Isusovu.’ Dao sam mu izravni crveni karton, nakon čega su me počeli čupati za dres, gaziti po stopalima i udarali u donji dio trbušnog zida. Zamolio sam ih da se odmaknu, međutim oni su nastavili, te su mi istrgnuli žuti karton, te ga potrgali. Zbog straha od nastavljanja s takvim njihovim ponašanjem dosudio sam kraj utakmice, jer se nisam osjećao sposobnim za nastavak. Nakon toga su nastavili ići za mnom u svlačionicu, te su me nastavili vrijeđati i prijetiti”, stoji u izvještaju.

Putem svoje Facebook stranice ubrzo su se oglasili iz Orebića.

“Sudac u izvještaju navodi da ga je se udaralo međutim na snimkama će se vidjeti da nitko suca nije udario niti pokušao ozlijediti. Dapače, 250 gledatelja se složilo sa tim da ga stvarno nitko nije udario. Što se sucu dogodilo da se osjećao ‘tako nesigurno da ne može više suditi utakmicu’ samo on zna. Ova situacija je jako razočaravajuča, samim tim što je utakmica trajala samo 15-ak minuta, skupilo se puno gledatelja, svi su htjeli nastaviti susret (uključujuči i pokrajne suce) , međutim glavni akter ovoga cirkusa je odsvirao je kraj i to je bilo to. Domaćinu se zahvaljujemo na odličnom i prijateljskom dočeku i ispraćaju”, piše u postu na Facebook stranici NK Orebić u kojem se još ističe:

Sudac zatražio i policijsku zaštitu

“Da stvar bude još smješnija, sudac je zatražio i policijsku zaštitu od Žrnova pa kroz cijeli Pelješac. Pa sad nam vi recite kojega to poštenoga čovjeka treba pratiti policija? Problem u nogometu u zadnje vrijeme postaju igrači i klubovi koji su uvijek krivi za sve,a nitko se ne pita kakvi su to suci i kako dijele pravdu. Naravno, svatko može pogriješiti, čak i VAR soba pogriješi a imaju sve ispred nosa, ali odsvirati prekid utakmice je stvarno neobjašnjivo. Ovim putem pozivamo i savez da se malo više pozabavi sa ovakvim stvarima kako bi izbjegli ovakve situacije u budućnosti”.