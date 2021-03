Legendarni bivši škotski nogometaš, odnedavno tehnički direktor Manchester Uniteda Darren Fletcher, konačno je dobio i na kraju prihvatio ponudu za svoju megaluksuznu vilu vrijednu više od 3 milijuna funti (više od 26.557.056,00 kuna po srednjem tečaju HNB-a) s unutarnjim bazenom i mnoštvom pratećih sadržaja, nakon što je početnu cijenu spustio za četvrt milijuna funti (250 000 funti – 2.213.088,00 kuna), javlja jedan od najčitanijih britanskih tabloida The Sun.

