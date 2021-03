Djevojka Cristiana Ronalda, Georgina Rodriguez, ponovo je na društvenim mrežama oduševila svojom golišavom fotografijom. Gerogina se ovaj put fanovima pokazala u seksi donjem rublju te fotografijom skupila gotovo dva milijuna lajkova.

View this post on Instagram

Zanosna Georgina već je godinama u vezi s jednim od najboljih nogometaša svih vremena, a s vremenom je postala i prava zvijezda društvenih mreža. Nekadašnja prodavačica u trgovini dizajnerske odjeće pojavljuje se kao model u modnim kampanjama, a često ta odjeća više otkriva nego pokriva.

GEORGINA SE SLIKALA POTPUNO GOLA: Ronaldova djevojka nikad nije objavila ovako vruće slike, je li ipak malo pretjerala?

Instagram koristi kao najveće sredstvo za promociju, skupila je više od 24 milijuna pratitelja, a navedena fotografija donijela joj je gotovo dva milijuna lajkova.

Pogledajte što objavljuje najpoznatija djevojka nogometaša na svijetu:

View this post on Instagram

Watch naked Georgina Rodriguez cheekily wink at camera in clip of Cristiano Ronaldo’s girlfriend’s nude photo shoot – https://t.co/XtFual6mv6 pic.twitter.com/wuyPJG2hgV

— Celebrity Detective (@celeb_detective) February 23, 2021