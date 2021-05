Holly Sonders iza sebe ima zanimljivu novinarsku karijeru

Jedna od najljepših sportskih novinarki svijeta je i vruća Amerikanka Holly Sonders, koja je sad poznata po objavljivanju provokativnih sadržaja i skidanju svega sa sebe. Njezina specijalnost i sport koji prati (je pratila) je golf, kojeg je i sama igrala. No, 2019. završio je njen posljednji angažman u novinarstvu, onaj na FOX Sportsu, pa započeo onaj na društvenim mrežama. No, Amerikanci se pitaju što se dogodilo s ovom bivšom TV golf zvijezdom, koja se stalno pojavljivala i javljala s golf turnira? Povodom toga, portal TheSpun.com. donio je krajem 2020. opširan i zanimljiv tekst.

Diplomirala novinarstvo 2009. godine u saveznoj američkoj državi Michigan

Sonders je diplomirala novinarstvo 2009. godine u saveznoj američkoj državi Michigan, gdje je bila u ženskoj golf ekipi, svoj je veliki prostor u industriji sportskih medija dobila na Golf Channelu prije gotovo 11 godina. Zatim je imala četverogodišnji period na FOX Sportsu prije nego što je 2019. napustila tvrtku.

Od tada je Sonders pretrpjela više životnih promjena, počela objavljivati provokativne fotografije, skidati sve sa sebe, pokrenula je aplikaciju za fitness i zaručila se. Sve to vrijeme na svom je Instagramu stvorila veliki broj pratitelja kojima mami uzdahe na nevjerojatan način, bez imalo srama, pokazujući svaki dio svog tijela. Inače, sa 33 godine Sonders je započela profesionalnu novinarsku karijeru, što je jako kasno za bavljenje sportskim novinarstvom i novinarstvom općenito.

Postala TV golf zvijezda

Međutim, unatoč tome na golf kanalu Holly Sonders postala je zvijezda, ponajviše zbog svog rada na Morning Driveu, školi golfa i dok je radila kao reporterka na terenu tijekom turnira. U svojim ulogama uspjela je kombinirati svoje golf znanje i iskustvo, zajedno sa živahnom osobnošću i privlačnim izgledom kako bi postala glavna snaga mreže. Sonders se dokazala na Golf Channelu, zbog čega je i prešla na bolji posao, onaj na uglednom FOX Sportsu. Tamo je dosegla nove visine, ali i doživjela najteže trenutke svoje karijere.

Najgori dan u novinarstvu bio joj je na US Openu 2015. u Chambers Bayu. Na kraju turnira pitala je pobjednika Jordana Spieha je li spakirao petu odjeću za potencijalno doigravanje u ponedjeljak. Pitanje nije bilo dobro prihvaćeno u javnosti, nije prošlo nezapaženo…

“Ljudi su govorili:’ O, Bože, ti si najgluplja osoba koju sam ikad upoznao. “…” Kakva glupa glupača “, izjavila je svojedobno Sonders i dodala:

“To mi je vjerojatno bio najgori dan u životu, a tek sljedeći dan. Sjećam se kako sam sjedila na čarter letu za Otvoreno prvenstvo žena u golfu i gledala kako sve ovo ulazi (čak i od strane) nekih ljudi koji su mi bili prijatelji u medijima. Do danas, čak ni ne razumijem toliku famu koja se stvorila oko te glupe pogreške. Jordanu je bilo to jako šaljivo pitanje, razumjela sam. To me uništilo”.

Ljubavni život

Holly Sonders je bila udana za bivšeg kolegu iz Golf kanala i ESPN-a i emitera CBS-a Erika Kuseliasa. Par se razveo 2016. godine.

Početkom 2019. objavljeno je da je Sonders u vezi s novim glavnim trenerom Arizone Cardinals Kliffom Kingsburyjem. Njih su dvoje bili zajedno neko vrijeme, ali na kraju su se razišli jer je Kingsbury započeo karijeru u NFL-u.

U prosincu 2019. Sonders je otkrila iznenađenje, da se zaručila za 44-godišnjeg profesionalnog sportskog kockara Davea “Vegas Davea” Oancee.

“Daveova me osobna priča i njegov uspon iznad nedaća toliko potaknuo da postanem samozatajna da sam se odmah zaljubila u njega”, rekala je Sonders za People. Zvučalo je kao da s parom sve ide dobro, ali u kolovozu je Dave Oancea otkrio da se iz profesionalnih razloga preselio kod roditelja u Las Vegas…

“Ja i Holly još uvijek smo zajedno, ali zadnjih mjesec i pol vratio sam se kod roditelja kako bih mogao dobro spavati noću – bez smetnji – i kako bih mogao bolje raditi iz njihovog kućnog ureda”, rekao je za New York Post.