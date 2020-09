Sportska i životna priča Ronniea Dean Colemana, američkog umirovljenog profesionalnog bodybuildera, jedna je od onih koje mogu završiti s onim je li sve to bilo potrebno.

Osvajač titule “Mister Olympia” osam godina zaredom, slovi kao jedan od najvećih bodybuildera svih vremena. Uz osam pobjeda, drži i rekord s najviše pobjeda kao IFBB profesionalac u obliku 26 naslova.

No, ljudsko tijelo ima granice i nekada ne može podnijeti sve te napore, a to je na svojoj koži osjetio Coleman, koji je puno toga uložio u svoje tijelo, u treninge, u napor koji je potrebno doživjeti da bi se shvatio. I zbog je ozbiljno narušio svoje zdravlje. Nepovratno…

Sportski svijet ostao je u šoku kad je u listopadu 2018. godine Ronnie Coleman obznanio kako postoji mogućnost da ostane paraliziran, da nikad više ne prohoda.

Godine treninga učinile su svoje pa je Coleman na svom Instagram profilu otkrio kako se već godinama muči s bolovima u koljenima i leđima te da je imao tri operacije vrijedne dva milijuna eura kako bi mogao hodati, ali sve se zakompliciralo i bodybuilder jedno vrijeme nije mogao ni stajati, prenosi Nzherald.com.nz. Završio je u bolničkom krevetu, mislio je kako će ostati u kolicima.

watching Ronnie Coleman The King on Netflix. this guy is really inspiring, he dominated anything he put his mind and body to. but he ultimately ruined his body trying to achieve and keep this level of "perfection". 🏋🏿‍♂️💪🏿 pic.twitter.com/TWVuCmLUM7

— 𝕒 𝕝 𝕖 𝕩 𝕚 𝕤 (@ilovealexis) September 12, 2020