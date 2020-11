View this post on Instagram

🇪🇸 Podría deciros q he tenido una revelación mientras me duchaba y estoy en un momento de iluminación muy zen, pero en honor a la verdad, se me ha olvidado comprar jabón y me he dejado la puñetera toalla en la maleta. Aquí me hallo, calculando de 0 a 10 lo lista q soy. 🇬🇧 I could say that I have a revelation moment in the shower and I’m enlightened and so zen, but in honor to the truth I just remembered I didn’t buy the shower gel and forgot my towel in my back, I’m just calculating from 0 to 10 how damn smart I am. 🇫🇷 Je pourrais dire que j'ai un moment de révélation sous la douche et que je suis éclairé et tellement zen, mais en l'honneur de la vérité je viens de me rappeler que je n'ai pas acheté le gel douche et j'ai oublié ma serviette dans le dos, je suis juste calculer de 0 à 10 comment je suis sacrément intelligent.