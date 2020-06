Početkom 90-etih godina prošlog stoljeća američka body builderica Denise Rutkowski bila je velika nada svog sporta, osvajala titule i bila idol mladih, onih koji se žele baviti ovim sportom. No, sada se pretvorila u nešto potpuno neprepoznatljivo…

Denise je upala u pakao droge i alkohola. Danas nije šampionka nego narkomanka, koja sad zbog ogromne količine steroida ima brkove i bradu. Tužna, žalosna priča propale zvijezde može biti na primjer svima koji uzimaju steroide, pogotovo onima koji to rade u neprofesionalnim uvjetima, na svoju ruku, samo kako bi se ojačali, dobili mišiće i bili “face”, misleći kako će im to dati uspjeha kod žena. Vjerojatno i sami znate ili ste čuli za nekog takvog…

Prije 4 godine portal Lamuscle.com donio je šokantnu kratku priču uz još šokantnije fotografije Denise Rutkowski, a prije dvije godine, znači 2018., na You Tube kanalu sportski svijet također je dobio priliku vidjeti katastrofalnu transformaciju “zlatne pantera”, koja je 1993. godine dogurala do vrhunca karijere kada je osvojila prestižnu titulu ms. Olympia i zaradila 20.000 dolara…

Nakon 1993. godine vratila se u rodni Teksas gdje je nastavila sa studiranjem, ali nije uspjela izdržati sav taj pritisak i ubrzo joj je dijagnosticiran bipolarni poremećaj.

