Tatjana Demjanova nije nadaleko poznata po nekim ozbiljnim postignućima na odbojkaškom terenu, ali…
Kazahstanska odbojkašica Tatjana Demjanova nije nadaleko poznata po nekim ozbiljnim postignućima na odbojkaškom terenu, ali je po vrućim objavama na društvenim mrežama. Ona ima 23 godine i 183 centimetra i izgleda kao bomba. Na Instagramu često dijeli svoje provokativne fotke, a to je učinila i pred Novu godinu…
[FOTO] SVI U REGIJI PITAJU SE TKO JE ONA: Nogometaš u vezi s provokativnom Srpkinjom koja izgleda da – boli glava
Golica mušku maštu
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Добрый вечер страна😇 с моими вечными тренировками, перелётами, и в общем активным образом жизни, бывает сильно болит спина😭 @selivanov_reabilitolig решает мою проблему за 30 минут🤗 делая массаж,точечный массаж, и укрепляет это тэйпом, от туда и слоган на визитке * уберу боль за раз* Это FDM работа по дисторсиям, отличительная особенность это то что работает сразу💯😇@selivanov_reabilitolig 🙏🏾 Сергей так же занимается спортивной реабилитацией, боли в суставах, боли в спине, грыжи, протрузии, растяжение, разрывы связок, и различные виды травм.. ребят это не реклама а моя личная рекомендация😌 так как я с этим человеком знакома очень давно и вижу как он относится к своей работе, к пациентам, и хочу сказать что он очень любит своё дело… ставит людей на ноги в прямом смысле этого слова 😇Так же этот человек занимается детьми ДЦП, задержки первого года жизни, генетика и тому подобное.. 🙏🏾 мамочки у которых такие проблемы, свяжитесь +7 (775) 822-54-54 … #🙏🏾🖤 #пустьдеткинеболеют🙏 @krs_osobayshka
Obučena u kostim Djed Božičnjaka koji joj je prekratak, dok kiti jelku, poželjela je svima sve najbolje u 2020. godini…
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Всем привет😻❣️хорошего дня и отличного настроения😇 говорят с нового года – новая жизнь😄 нооооо у меня как обычно всё не как у нормальных людей🤷🏽♀️😂 и моя жизнь поменялась кардинально всего за 3 дня🤫🙊🙉🙈 и кстати Новый Год не за горами🤪 моя родня решила что я устала и мне пора отдохнуть😂 кто угадает в какую страну я лечу, получит подарочек🥳🥰❤️
Tatjana Demjanova svojim fotkama itekako golica mušku maštu…
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Добрый день мир😻🖤А знаете чего, по статистике, человек боится больше всего? Не тараканов и даже не высоты….Оказывается, самый большой страх большинства, это страх ПЕРЕМЕН… Мы не понимаем, что именно перемены делают нашу жизнь ЖИЗНЬЮ‼️❕‼️Не бойся перемен, рискуй, борись и побеждай💪🖤🤍🖤🤍🖤 #tatarka
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Добрый день мир🌍😻💋 милого тигрёнка вам в ленту🐯🐾😄😉не забывайте что следуя по дороге жизни, нужно научиться без сожаления оставлять позади всё то, что затрудняет твой путь вперёд🐾 плохие воспоминания и старые обиды 🙌🏾 прошлые ошибки и былые разочарования🙌🏾 а главное людей, доказавших своими словами и поступками что вам с ними больше не по пути🤝 #исключительномояжизнь☝🏾😉#следующийшагВтайне🙈🙊🙉#🐼 #tatarka🐾❣️💋
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Наконец-то появилось время что нибудь вам рассказать🤗 начну с того как посетила Дубай✨ Арабские Эмираты-оазис, возникший по среди пустыни, ассоциирующийся со словами *роскошь* и *богатство* Здесь над песками возведены самые высокие отели мира🤩 эта удивительная страна💞а ещё, Дубай — это бренд, легенда, и один из самых невероятных мегаполисов мира💫 Далее ✈️ и в Москву😻 там отгуляли свадьбу сестрёнки , отдохнули на 💯, съездили на природу, ну и конечно посетила красную площадь☺️ Далее ✈️ и в Санкт-Петербург😻 шикарный город, открыла для себя много нового 😄очень атмосферно 🙌🏾 всем советую ехать именно туда, но не забудьте взять тёплую одежду, с погодой там проблемы 🤷🏽♀️😄 кажется я устала отдыхать😂 ииии в планах в этом году посетить ещё одну страну😋 ну может и не одну 😅😉
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Запах мандаринов и ёлки напоминает нам о чудесном празднике детства🎄🍊Новый Год — это время улыбок и прекрасного настроения😻Пусть дети радуют своих родителей😇в доме царит мир и благополучие😌а душой правит любовь❤️! Прежде всего, любовь к родным и близким❣️💞Желаю, чтобы в Новый год сбывались все самые сокровенные желания😋😋😋 знаю что я как то рано об этом пишу😅 просто хочу поднять Вам настроение☺️ а мой наряд это #суперкрутой @pretty_shop.kz 💞 #tatarka
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