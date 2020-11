‘Svatko ima simpatiju a moja je dugo bio nogometaš Luka Jović’

Hrvatska pjevačica Hana Mašić priznala je da voli da boravi u Beogradu zato što ima više provoda i da je našla dečka, ali je prvi rekla tko joj je bio velika simpatija, prenosi srpski tabloid Kurir.

‘Svatko ima simpatiju a moja je dugo bio nogometaš Luka Jović’

“Svatko ima simpatiju a moja je dugo bio nogometaš Luka Jović. On je meni presavršen muškarac u svakom pogledu”, rekla je Hana i dodala:

“Ne stidim se da priznam da mi je on bio tiha patnja, ali nisu nam se sreli putevi, ali sigurna sam da bi to bila veza puna ludila i strasti, a pjevala bi mu što on poželi. On je ipak po drugi put postao otac i njemu i Sofiji želim sreću, tko mi je kriv što nisam bila upornija”; rekla je kroz smijeh lijepa Hana.

Popularnost stekla kada se pojavila u srpskom šou Zvezde Granda

Hana Mašić, poznata i kao hrvatska Selena Gomez, žari i pali regionalnom glazbenom scenom i nameće se kao mlada pjevačica pred kojom je svijetla budućnost.

Zagrepčanka je popularnost stekla kada se pojavila u srpskom glazbenom showu Zvezde Granda, a snimila je i novu pjesmu “Mi smo u problemu”, koju potpisuje regionalni hitmejker Darko Dimitrov iz Makedonije. Ona je uistinu pravo osvježenje na hrvatskoj estradi koja još, k tome, super izgleda…

Hana je prva Hrvatica ikada koja se plasirala u finale showa Zvezde Granda, gdje ju je s 12 maksimalnih bodova podržala naša poznata pjevačica Nina Badrić, koja Hanin talent poznaje od ranije jer se Hana pjevanjem počela baviti u zagrebačkom zboru Zvjezdice, baš kao i Nina.

‘Hrvatska je zemlja u kojoj sam se rodila, u kojoj sam odrasla i u kojoj živim’

“Na Instagramu me najviše prate mladi iz Zagreba. Želim više biti zastupljena u hrvatskim medijima i želim da moja nova pop pjesma zaživi na hrvatskim radio postajama i emisijama. Na kraju krajeva, ovo je zemlja u kojoj sam se rodila, u kojoj sam odrasla i u kojoj živim. Ova pjesma to zaslužuje”, poručila je Hana.