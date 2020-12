‘Svi ovi što sjede po foteljama i što voze skupocjene automobile i frižideri su im puni, njima bih ispraznio te frižidere ‘

Nogometaši srpskog prvoligaša Vojvodine protekle su subote pobijedili Mačvu na “Karađorđu” rezultatom 1:0 golom Mrkaića.

Poslije dvoboja, trener prve momčadi Nenad Lalatović u konferencijsku je dvoran doveo sve igrače i još jednom govorio o gorućim problemima, i to tako što je podigao prljav dres strijelca jedinog gola na utakmici. Lalatović je tako, pred svojim igračima koji su stajali iza njega, napravio šou i ponovno pokazao svoj temperament.

“Vidite ovaj dres, ovako se bori za Vojvodinu, pogledajte ga… Mrkajić je dao gol, ali on se oznojio, sav je dres mokar, prljav… a nekima je hladno pa sjede kod kuće, ne mogu doći na utakmicu da im ne bude hladno”, kazao je Nenad Lalatović, prenosi beogradski B92, i dodao:

Lalatović govorio o problemima

“Svi ovi što sjede po foteljama i što voze skupocjene automobile i frižideri su im puni, njima bih ispraznio te frižidere i vama bi ih napunio, i svim zaposlenima u klubu, ljudima koji čiste ovdje, jer ovaj dres će netko morati i oprati, jel’ tako? Njima, koji rade po dva posla, jer oni zaslužuju da imaju pun frižider, a ovima što sijede u foteljama, poslao bi ih da svaki dan idu na posao gradskim prijevozom”.

Strateg FK Vojvodina nastavio je:

“Vi ovo niste zaslužili, vi ste donijeli trofej Novom Sadu, i svi su se njime dičili. Sada, nažalost, nam se duguju tri premije, dvije plaće, zaposlenima i četiri, i to je sramota, i to se ne smije dozvoliti.

‘Možete me pljuvati koliko hoćete’

Još jednom je Lalatović govorio o predsjedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću i zamolio ga da reagira:

“Ja sam zamolio našeg predsjednika, možete me pljuvati koliko hoćete sad, nikom se nikad nisam udvarao, nikad ni od koga nisam tražio. I kad sam tražio, tražio sam ne za sebe, nego za druge. To može svatko da potvrdi gdje god sam radio, Nenad Lalatović nikad za sebe nije tražio. Ja se nadam da je gospodin Vučić odgledao, ili mu je neko prenio, ja znam da on može, da on okrene Novi Sad, da sve ovo može da bude riješeno”.

Inače, FK Vojvodina ima jednu od najzgodnijih i najljepših glasnogovornica u regiji. Riječ je o Sanji Bebi Kružević koja na svakoj presici Vojvodine svojim izgledom mami muške uzdahe i često pozornost skrene s glavnih aktera konferencija za medije na sebe.

Pamti se ona presica na kojoj se Lale nije mogao suzdržati

Inače, u fokus medija došla je na press konferenciji na kojoj je svojim izgledom totalno zbunila trenera prve momčadi Lalatovića. Naime, u srpnju 2019. na jednoj sasvim običnoj press konferenciji uoči prvog kola Super lige Srbije u kojem su igrali Vojvodina i Mačva u Bačkoj Palanci, Nenad Lalatović za vrijeme obraćanja novinarima nikako se nije uspio koncentrirati na novinare, one zbog kojih je i i došao na pressicu, već isključivo na – nju!

Dok je govorila simpatični Nenad stalno se vrpoljio, da bi u jednom trenutku pokušao diskretno “locirati” Bebine grudi. Naravno da se sve vidjelo, naravno da je sve odjeknulo u tamošnjim i regionalnim medijima i društvenim mrežama.

Od kada je glasnogovornica Vojvodine, njezin broj pratitelja na Instagramu jako je narastao. Sad Beba broji njih više od 36 000.