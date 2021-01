Naomi Dann u fokusu The Suna

Igrač engleskog prvoligaša Leicestera Harvey Barnes ima prezgodnu djevojku kojoj je jedan od najčitanijih britanskih tabloida The Sun posvetio pozornost.

Meet Harvey Barnes' stunning Wag Naomi who met Leicester ace at school and models fitness wear https://t.co/hPHpyhAoiz — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) January 8, 2021

Odmah ga je zaintrigirala

Radi se o atraktivnoj 22-godišnjoj influencerici i modelu Naomi Dann, s kojom se upoznao još u srednjoj školi. I bez sumnje, ona ga je odmah zaintrigirala jer je izgledala atraktivno već kao klinka, drugačije nego vršnjakinje. Ona je ubrzo postala ljubav njegovog života, njegova draga iz djetinjstva.

Meet Harvey Barnes stunning influencer Wag Naomi Dann, 22, who met the Leicester ace at school and models fitness wear Like Harvey, Naomi was born and raised in Burnley. As Harvey worked hard to become a professional footballer, Naomi went to university graduated in 2020 pic.twitter.com/Rv9RllKLu1 — Lilian Chan (@bestgug) January 8, 2021

Par se upoznao kad su oboje imali 13 godina u školi, a njihova ljubav je izdržala test vremena jer je Harvey postao seniorski nogometaš u redovima Leicestera – čak i zaradivši poziv u reprezentaciju Engleske u ovoj tekućoj sezoni.

Završila fakultet

Poput Harveyja, Naomi je rođena i odrasla u Burnleyu. Upoznali su ih zajednički školski prijatelji dok su bili tinejdžeri. Dok je Harvey naporno radio kako bi ugrabio Leicesterovu prvu momčad, Naomi je otišla na sveučilište i obrazovala se. Ona nije nikad bila tipični model koji uglavnom nemaju završene fakultete (čast iznimkama), pa je kao djevojka koja ulaže u sebe, željna obrazovanja i uspjeha u životu, diplomirala 2020. i sada radi na tome da postane influencer.

Harvey Barnes has it all on and off the pitch. Expecting big things from the lad over the next few years. Glad he is a #LCFC #foxeshttps://t.co/06ifMrTioU — P Man (@the4ofdiamonds) January 10, 2021

Naomi je najmlađa od dvije sestre Beth i Emily, te koristi svoj status influencera na Instagramu promovirajući InstaFit.

Internetska marka nudi savjete za vježbanje, kako živjeti zdravije, kao i prodaje sportsku odjeću. Naomi je pomogla rastu marke – modelirajući dio asortimana i dijeleći fotografije na društvenim mrežama kao ponosni ambasador marke.

Inače, Naomi Dann je vrlo aktivna i sve popularnija na Instagramu koji broji trenutno 2531 čovjeka, ali ta brojka neprestano raste.