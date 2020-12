[FOTO, VIDEO] DRAMATIČNI TRENUCI KRALJICE NAKON OPERACIJE GRUDI: ‘To je bio jedan od najgorih slučajeva koje je liječnik vidio’

Kraljica WWE-a Charlotte Flair, kći hrvačke legende Rica Flaira, poznata je po svojim nevjerojatnim sportskim sposobnostima i svom izgledu kojeg često mijenja. Ova 34-godišnjakinja se fantastično vratila u nedjelju navečer na WWE-ovom TLC pay-per-view događaju nakon što je napravila pauzu nakon komplikacija zbog operacije grudi, javlja jedan od najčitanijih britanskih tabloida The Sun.

[FOTO] LJEPOTICU HRVATSKOG PORIJEKLA NAGOVARAJU DA KRENE SNIMATI PORNIĆE: ‘Napravit ću to kad želim i kako želim…’

Can we appreciate how more beautiful Charlotte Flair looks!! 😍❤. She really needed that time off. pic.twitter.com/OgU7wnye19

— 🎅Janney☃️🎄🎄🎆 (@Becksjane26) December 21, 2020