SMANJIVANJE MJERA DONIJELO ‘KORONAPARTI’ NA ULICAMA: Šokantni prizori sve zabrinuli; ‘Ovo su čisti idioti, odgovornost ravna nuli’

‘Gledajući ljude na ulicama jasno je kako im je odgovornost ravna nuli. Opet radimo istu pogrešku’

Broj zaraženih koronavirusom u Španjolskoj u silaznoj je putanji, slično kao i kod nas. Sukladno s time, tamošnja vlada popustila je s određenim mjerama.

Svi na ulicama s djecom

Tako su po prvi put nakon više od mjeseca dana dopustili djeci da napuste svoje kuće, obzirom kako je kretanje do sada bilo omogućeno samo starijima i to ako je u pitanju bio posao ili šoping. No, silazna putanja zaraženih koronavirusom i manje mjere kao da su bile okidač Španjolcima da svim snagama tijekom sunčane nedjelje izađu na ulice…

Antonio Luna, indignado,"después le echamos la culpa a Pablo Iglesias o Fernando Simón", y su compañero en el @RayoVallecano Óscar Valentín también alude a la responsabilidad social ➡️https://t.co/RAbsARc171⚽️#LaLigaSmartBank pic.twitter.com/8VL5L4djCk — LaLiga SmartBank y +Fútbol (@MasFutbolMARCA) April 26, 2020

Jedni su se tako rolali, drugi vozili skuterima, biciklima, drugi su pak igrali nogomet ili košarku. Druženja je bilo na svakom koraku, a problem u čitavoj priči su predstavljali upravo roditelji koji su razgovarali u velikim grupama kao da se ništa nije dogodilo, “kao da koronavirusa više nema”, javlja poznati španjolski dnevni sportski list Marca na svom web izdanju.

Óscar Valentín, jugador del Rayo: "Viendo la calle está claro que responsabilidad cero"

Los jugadores del Rayo Vallecano Óscar Valentín y Antonio Luna criticaron en las redes sociales la actitud de los ciudadanos con los niños en las calles del país.https://t.co/Or9jCiU6DI — NoticiasSegundaDivisión (@NoticiasSegund1) April 26, 2020

Zabrinuti nogometaši

Takvi prizori zabrinuli su sportaše, točnije nogometaše Rayo Vallecana Oscara Valentina i Antonija Lunu, kao i još jednog nogometaša Deportiva i Barcelone. Spomenuti su ostali šokirani prizorima i neodgovornim ponašanjem ljudi, posebno roditelja s djecom…

“Gledajući ljude na ulicama jasno je kako im je odgovornost ravna nuli. Opet radimo istu pogrešku. Pa pogledajte ulice, tu nema odgovornosti. Vidjet ćemo što će se dogoditi kroz nekoliko tjedana”, istaknuo je Oscar Valentin, prenosi njegove riječi Cope.es.

Volveremos a cometer los mismos errores como ciudadanos, lo tengo clarísimo. Viendo la calle está claro que responsabilidad 0. Veremos a ver que pasa en unas semanas 😞 — Óscar Valentín (@OscarValentin94) April 26, 2020

Lunin je nadodao:

“Da, ovo su čisti idioti. Nadam se kako nećemo zažaliti zbog ovoga”, javlja Marca.

Jedan nogometaš Deportiva na svojim je društvenim mrežama napisao:

Kritike

“Bilo bi korisnije kada bi djeci dozvolili da izađu sami bez roditelja, oni bi bili puno odgovorniji”.

Pau Ribas iz Barcelone je putem svog Twitter računa također kritzirao nonšalantni stav određenih roditelja, koji su očito preskočili vladine mjere i preporuke.