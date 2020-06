[FOTO] SJEĆATE SE BUJNE NAVIJAČICE LARISSE? Navijače počastila golišavim slikama na obljetnicu prizora koji ju je proslavio

View this post on Instagram

Hoy 14 de junio! Aproximadamente en este horario los medios internacionales se preguntaban QUIEN ES ESTA HERMOSA PARAGUAYA QUE ESTÁ ROBANDO SUSPIROS..? Varios medios como As, marca, y otros medios de españa 🇪🇸 me daban portadas y portadas! Jamás me hubiera imaginado..! Hoy 10 años..! Luego Marca me titulo como la “ novia del mundial “ Y AS como la reina del mundo Luego ya conocen la historia que me llevo a recorrer más de 50 países en el mundo siendo tapas de las mejores revistas internacionales, imagen de empresas, presencias en programas de Tv. Participación en novelas! Mini series , co- conductora de de los #mtvbrasil y varios mas!! Nada más que decir GRACIAS GRACIAS GRACIAS! Aquí les dejo estas hermosas fotos!! Gracias también a Jorge Saenz el fotógrafo que me dio este hermoso regalo 🎁