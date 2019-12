[FOTO] RUSKE HOKEJAŠICE SNIMILE VRUĆI KALENDAR: Skinule svu odjeću sa sebe i stale pred kameru

View this post on Instagram

🌸🌸🌸Вы этого ждали! 🌸🌸🌸 Самый красивый, женственный и нежный календарь ЖХЛ 2020 💞 Приобрести такую красоту можно в интернет-магазине КХЛ 👉🏻 https://store.khl.ru/