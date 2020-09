View this post on Instagram

Volim ekonomično. Volim udobno. Volim praktično. Upravo to dobijate u odjevnim kombinacijama @butik.glam 👗 Ovaj kompletić idealan je za sezonu jesen/zima jer uz haljinicu #midi dužine dobijate i džempercic koji možete kombinirati uz brojne #casual varijante. Stoga nema sumnje da će @butik.glam kompletić kao odjevna kombinacija biti iskorišten maksimalno. #glam #famous #glamour #tvhost #modeling #influencer #banjaluka #uefa #footballgames #zerinapatkovic