[FOTO] PREŠLA JE SVE GRANICE PRISTOJNOSTI: Icardijeva supruga pojavila se u studiju u haljini koja bi trebala biti ilegalna

Supruga zvijezde PSG-a Maura Icardija opet je na sebe privukla pozornost, no ovaj put nije to bilo bezglavim pričama i tračevima o transferu, nego oblačenjem, i to u televizijskoj emisiji.

Nogometnim riječnikom, Wanda je ovom odjevnom kombinacijom bila na rubu crvenog kartona, a haljina koju je nosila jedva joj je zadržala grudi da ne uđu u nedozvoljenu poziciju.

Inače, dok je njen muž Mauro u Parizu, ona je ostala u Italiji voditi televitijsku emisiju Tika-Taka koja je s vremenom postala popularno. Pogodite zašto.