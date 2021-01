Ponosna, dugačka i hrabra kolona Torcide, poput brothers in Arms, u pohodu pomoći pogođenim potresom

I dok šef Civilne zaštite Damir Trut priča nevjerojatne stvari, gluposti i samim time sablažnjava javnost u Hrvatskoj i na sebe navlači gnjev svih onih koji su se prvi stavili na raspolaganje, kao i ostatka javnosti, na Facebook stranici Balkanski navijači, koji se bave navijačkom supkulturom i prati navijačka zbivanja diljem regije, osvanula je fotografija koja govori više od tisuću riječi.

ACINA GESTA ODJEKNULA REGIJOM: Prije toga, na RTL-u je vidio reportažu; ‘Od kuće do kuće smo ih tražili. Iznenadila me reakcija Srbije’

Navijači se prvi stavili na raspolaganje

Naime, kolona pripadnika Torcide hoda Petrinjom poput vojnika, brothers in Arms. I ultrasi Hajduka nesebično su se i hrabro stavili na raspolaganje za bilo što treba za obnovu i pomoć svim kojima su pomoć i obnova kuće potrebni.

Velik ih se broj zaputio prema Petrinji, Sisku, Glini i okolnim selima kako bi dali svoj obol u pomoći. Bad Blue Boysi, Armada, Ultrasi, Kohorta, Tornado, Funcuti, Demoni, Ultrasi iz Mostara, Škripari, svi su kao jedan stali rame uz rame, i sa ostalim civilima, volonterima, svim onim divnim ljudima i službama koje pomažu, spašavaju, bili važan kotačić u prvoj reakciji nakon potresa.

Da, uistinu je skandalozno to što je Damir Trut kazao, zbog kojeg Facebook gori čitav dan. Mnoštvo kritika, pa i uvreda slijeva se niz bespuće društvenih mreža.

Podsjetimo, Trut je šokirao izjavom i kazao ovo:

“To što su se navijači organizirali, to je želja nekome pomoći i to je ok, ali u tom trenutku to nije bilo dobro. Trebali su pričekati par sati ili dana. I što su napravili? Zakrčili su nam sve i nisu službe mogle prolaziti. Onda smo imali sad nekoliko dana ljude koji su tu glavinjali, pili i tukli se po terenu. Morali smo se baviti njima umjesto stradalima. Ja ih sve poštujem, i ja sam bio navijač, imaju srce i snagu, ali kad ih je ovdje 2000, pa malo budu divlji, to nam stvara probleme. Možda za koji dan da dođu organizirani, a ne odjednom 1600…”

Naravno, Trutu je odmah stigao i odgovor, ovo se upravo dijeli internetom. Pametnom dosta!