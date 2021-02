[FOTO] OVAJ PUT NIJE ULETJELA ONA, ALI OPET JE BILO GOLOTINJE: Super Bowl je nakratko prekinut zbog novog tanga-performansa

Ovaj vam je scenarij već, vjerojatno, poznat jer dogodio se i 2019. godine na finalu Lige prvaka između Liverpoola i Tottenhama

Tampa Bay Buccaneersi pobjednici su 55. izdanja “Super Bowla”, finala doigravanja američke profesionalne lige u američkom nogometu (NFL) nakon što su na Raymond James stadionu u Tampi pred 22.000 gledatelja pobijedili branitelje naslova Kansas City Chiefse sa 31-9.

Tampu je do drugog naslova prvaka u povijesti vodio neuništivi Tom Brady koji je u svom 10. “Super Bowlu” osvojio sedmi naslov prvaka. Brady je u ožujku prošle godine napustio New England Patriotse u kojima je proveo 20 sezona i u kojima je izborio svih svojih prvih devet ulazaka u “Super Bowl” te je odlučio karijeru nastaviti u Tampa Bay Buccaneersima, momčadi koja je jedini naslov osvojila 2003. pobjedom protiv Oakland Raidersa. I već u prvoj sezoni u novom klubu stigao je do trona. Brady sada ima dva naslova više od ijednog NFL igrača u povijesti i jedan više od ijedne NFL momčadi u povijesti.

Utakmica se igrala na Raymond James stadionu u Tampi koji može primiti više od 65.000 gledatelja, no s obzirom na epidemiju koronavirusa na tribinama je bilo nešto više od 22.000 gledatelja, od čega 7.500 zdravstvenih djelatnika koji su cijepljeni protiv koronavirusa.

Golišavi tip uletio na teren

Zanimljivo, utakmicu je obilježio i jedan omanji incident. Naime, pet minuta prije kraja na teren je uletio tip u rozom-tanga odijelu s natpisom “Vitaly uncensored”. Muškarac je uspio odoljeti prvom naletu zaštitara i čak je dotrčao do end-zone, a tamo su ga uspjeli oboriti i iznijeti sa stadiona.

Ovaj vam je scenarij već, vjerojatno, poznat jer dogodio se i 2019. godine na finalu Lige prvaka između Liverpoola i Tottenhama, kada je YouTuberica Kinsey Wolanski u istom takvom odijelu prekinula utakmicu. Oba performansa dio su kampanje slavnog YouTubera Vitalija Zdoroveckog, koji inače ima zabranu dolaska na utakmice, a ovo je način na koji se, veoma uspješno, promovira.