[FOTO] ONA JEDNOSTAVNO NE PRESTAJE OBJAVLJIVATI GOLE SLIKE: Nedavno su je zbog toga napali, a evo kako im je vratila

Prije nekoliko dana, atraktivna Bellatorova borkinja Valerie Loureda, doživjela je težak napad suparnica na društvenim mrežama i to zbog svojih objava na društvenim mrežama. Valerie je vrlo lijepa djevojka i često se voli pohvaliti svojim tijelom na društvenim mrežama, na kojima ju prate stotine tisuća ljudi.

No, njezinim protivnicima to se nimalo ne sviđa.

“Ne mogu više izdržati. Je li to poruka koju želimo prenositi? Jesmo li mi ovdje da se borimo i budemo uzori ili da budemo striptizete za mizogine muške fanove. Nosiš MMA opremu i nalaziš se u dvorani, imaš gumu za zube u ustima. Šalješ krivu poruku ljudima. To nije ono što bi ženski MMA trebao biti. Ti prodaješ seks, a ne MMA”, napisala je na Twitteru UFC-ova borkinja Chiasson.

Lol I fucking can’t anymore.

Is this the message we want to continue to convey to not only our future leaders but to the disgusting already misogynistic dudes out here.

Are we here to fight and be role models or are we here for male followers and strip teases.#bringwmmaback https://t.co/vzPMYtZllI

