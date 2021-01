[FOTO] NA POMOLU NOVI VELIKI SKANDAL U SPORTU: Zločestog dečka tenisa optužila za fizičko i psihičko zlostavljanje

Optužbe na račun Kyrgiosa su vrlo teške i on će vjerojatno uskoro reagirati

Slavni australski tenisač, inače poznatiji kao zločesti dečko tenisa, Nick Kyrgios, u karijeri je češće bio na naslovnicama medija zbog devijantnog ponašanja nego zbog uspjeha na borilištu, a nažalost i sada je jedan takav slučaju u pitanju.

Naime, njegova bivša djevojka Chiara Passari iznijela je teške optužbe na Nickov račun i tvrdi da ju je dok su bili u vezi psihički i fizički zlostavljao.

Passari je to objavila u svojoj Instagram-priči, a srećom bili su vrlo kratko u vezi prošlog ljeta, no optužbe na račun Kyrgiosa su vrlo teške i on će vjerojatno uskoro reagirati.