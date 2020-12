Nije bezvezan taj interes mnogih fanova. Rachel je ipak na glasu kao jedna od najljepših borkinja, a potvrđuje to i njen velik broj obožavatelja na društvenim mrežama

Jedna od najpoznatijih MMA borkinja na svijetu, Amerikanka hrvatskog porijekla Rachael Ostovich nije više dio UFC-ove organzacije.

No dobila je prijedlog za nastavak karijere. Fanovi su joj predložili da otvori stranicu Only Fans, na kojoj obično osobe za svoje pretplatnike postavljaju eksplicitan sadržaj. Rachael se s njim odlučila obračunati na društvenim mrežama.

“Ako netko na tako nečemu zarađuje novce… Samo tako nastavi curo. No, svi vi čudaci koji govorite da je ‘OF’ moja jedina preostala opcija, možete me poljubiti u dupe”, oštra je bila Ostovich na društvenim mrežama.

“Ako ga jednog dana i napravim to će biti pod mojim uvjetima, a ne zbog toga što vi to tražite. Napravit ću ono što želim i to onda kada želim”, dodala je.

Nije bezvezan taj interes mnogih fanova. Rachel je ipak na glasu kao jedna od najljepših borkinja, a potvrđuje to i njen velik broj obožavatelja na društvenim mrežama. Na Instagramu često objavljuje provokativne fotografije, bacite pogled: