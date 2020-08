Jedna obična rajčica izazvala je pravu pomutnju na Twitteru. Ništa ne bi bilo čudno, ali dok neki nalaze svoje dvojnike u ljudskom obliku, legenda NBA lige i jedan od najvećih košarkaša ikad Larry Bird (63) prema mnogima ima dvojnika u – rajčici.

Da, Birdov dvojnik dolazi ravno iz vrta i kao takav je postao apsolutni hit na društvenim mrežama. Naravno, Amerikanci su oduševljeni rajčicom i zapanjeni sličnošću. Kako se ovo moglo dogoditi? Pita se tamošnja javnost uz mnoštvo smijeha….

The tomato of confusion has arrived. #lockdownextension pic.twitter.com/dPb93JOe34

Više od 13.000 tvitova stavilo je ovaj post u ‘trending’, a šale se samo nizaju. Pogledajte ovo…

Had anyone said this looks like Larry Bird yet? https://t.co/yCwNlBwQGI

— Winningest Winner of Winningshire 🏳️‍🌈👊🏾 (@WinnerofWinners) August 3, 2020