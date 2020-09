View this post on Instagram

🌪 “Mi piacciono le donne così, quelle che si vede che non prendono ordini da nessuno, quelle donne ribelli dentro, quelle che se hanno voglia di urlare lo fanno, se hanno voglia di piangere lo fanno, se vogliono baciare lo fanno. Mi piacciono quelle donne che danno poca confidenza, ma hanno i respiri giusti, le parole giuste, i sorrisi giusti. C’era qualcosa di misterioso in lei, qualcosa che non lasciava trasparire, sembrava una tutta d’un pezzo, ma alla fine io ero convinto fosse un uragano che prende e spazza via tutto e poi si annienta da solo.” @adessoscrivo