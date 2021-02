Ove će glamurozne dame nadaju se kako će njihovi muškarci, inači ragbi reprezentativci Walesa, nastaviti uspjeh i osvojiti još jedan “Grand Slam” u ragbiju pod vodstvom Waynea Pivca pod nazivom Prvenstvo šest nacija, najznačajnijeg natjecanja u ragbiju koje se igra po pravilima ragbi unije, tj. sa 15 igrača. Zemlje koje se natječu u Kupu 6 nacija su: Engleska, Irska, Škotska, Wales, Francuska i Italija…

Liam Williams – Sophie Harries

Jedan od najčitanijih britanskih tabloida The Sun donosi tekst o suprugama, odnosno boljim polovicama zvijezda ragbi reprezentacije Walesa uoči

Liam Williams se zna izboriti za poziciju na terenu i van njega. Ovaj bek rođen u Swanseaju zaručen je za manekenku Sophie Harries, koja sebe opisuje kao “malu velšku djevojku koja živi u Londonu”. Sophie je redovito viđena na njegovim utakmicama. Velika mu je podrška i on nju obožava. Upoznali su se 2015. godine, iako je Sophie tad već živjela u Londonu.

George North i Becky James

Becky James osvojila je dvije srebrne medalje na Olimpijskim igrama u Riju. George North oženjen je bivšom olimpijskom biciklisticom Becky James koja sama sebe opisuje kao sportsku zvijezdu, jer je Wales predstavljala kao biciklistkinja u disciplini sprint.

Postala je dvostruka olimpijska osvajačica srebrne medalje u Riju 2016. godine, ali je bila prisiljena povući se ubrzo nakon što je imala 25 godina, nakon ozljede. Umjesto toga sada je postala, ni više ni manje, nego privatna pekarica…

Par se vjenčao u blizini njezine obiteljske kuće u Crickhowellu 2019. godine, a 2020. godine najavili su rođenje svog prvog djeteta – sinčića Jaca.

Alun Wyn Jones i dr. Anwen Jones

Supruga kapetana rugbi reprezentacije Walesa Aluna Wyn-Jonesa i mama njihovim dvjema kćerima, lijepa Anwen, je visoko obrazovana i predavač fiziologije koji govori velški jezik na Cardiffovom sveučilištu Metropolitan. Cijenjena je profesorica i izuzetno posvećena svom poslu u visokom obrazovaju u Walesu. Također je bila uspješna u sportu, ona je i bivša trkačica na 400 metara i bila je velška prvakinja od 2000. do 2007. godine. S dvoje mladih na koje sad pazi, ona će od kuće podržavati, navijati i svim srcem biti uz Ospreysa dok bude jurišao prema zgoditku, pritom primajući udarce.

Leigh Halfpenny i Jess Tumelty

Halfpenny i Jess zajedno su već nekoliko godina, a njihova veza prvi je put dospjela na naslovnice 2015. godine kada su bili slikani kako se ljube nakon pobjede Walesa nad šest država nad Francuskom.

Prvi su put roditelji postali kćeri Lily u siječnju, istog dana kada je ovaj krilni igrač Scarlets imenovan u momčadi Six Nations 2019 Warrena Gatlanda. Trener je najavio dolazak rekavši: ‘Upravo je dobio djevojčicu. Pa, ne on sam naravno, već i njegova partnerica Jess. Samo mu je čast što je odabran.”

