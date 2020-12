[FOTO] ANA IVANOVIĆ NA UDARU JER JE OKITILA BOR: ‘Pa zar već? Kakva si to Srpkinja, izdala si Irineja i Amfilohija’

‘Kakva si to Srpkinja, izdala si Irineja i Amfilohija’

Nekad najbolja tenisačica svijeta, Srpkinja Ana Ivanović (33), našla se na udaru dijela tamošnje javnosti. Naime, Ana i njezin suprug, proslavljeni bivši njemački nogometaš Bastian Schweinsteiger s kojim je osnovala obitelj i ima dvoje djece, na društvenim mrežama su objavili kako poziraju ispred božićnog drvca, uz post:

‘Već smo okitili našu jelku, tko je još spreman za Božić?’

“Već smo okitili našu jelku, tko je još spreman za Božić?”, napisala je Ana, a to se baš i nije svidjelo njezinim zemljacima. Ana je, naime, pravoslavne vjere, a Božić se u njezinoj vjeri slavi 7. siječnja po julijanskom kalendaru. Zbog supruga slavi i Božić po gregorijanskom kalendaru, a to nisu baš najbolje prihvatili njezini pratitelji iz Srbije. Ne možemo vjerovati kako nekom uopće može zasmetati ovako nešto. Jer, svetinje se ne diraju, bez obzira čije one bile. Uz to i Božić je, vrijeme ljubavi i mira.

“Kakva si to Srpkinja, izdala si Irineja i Amfilohija“, poručio joj je jedan korisnik Instagrama, prenosi 24sata.

Drugi je dodao:

“Pa zar već?”