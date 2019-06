[FOTO] FILIP HRGOVIĆ OŽENIO SVOJU PREKRASNU MARINELU: ‘Ovako zgodan se nisam morao puno truditi…’

Hrgović i Marinela inače su zajedno odrasli u Sesvetama, a tamo su se i upoznali. Filip nije htio da se njegovu djevojku toliko često izlaže u medijima, ali je rekao da mu je ona kroz cijelu karijeru bila potpora

Najbolji hrvatski boksač Filip Hrgović oženio se svojom dugogodišnjom djevojkom Marinelom Ćajom. Nakon pet godina veze par je rekao sudbonosno “da” u Sesvetama.

“Nas smo dvoje zajedno već pet godina. Marinela je najbolja prijateljica moje sestrične i tako smo se upoznali. Dopisivali smo se SMS-ovima, a potom smo se i našli u jednom restoranu. Uložio sam trud premda ovako zgodan i nisam morao ulagati puno. Zafrkavam se, dakako”, rekao je nakon svadbe Hrgović za Večernji list.

Iza njega je sjajna pobjeda u američkom debiju protiv Gregoryja Corbina, kojom se približio statusu izazivača najboljih svjetskih boksača.

Pogledaj fotogaleriju

Obitelj na prvom mjestu

Hrgović i Marinela inače su zajedno odrasli u Sesvetama, a tamo su se i upoznali. Filip nije htio da se njegovu djevojku toliko često izlaže u medijima, ali je rekao da mu je ona kroz cijelu karijeru bila potpora. Neko vrijeme je s njom proveo i u Miamiju, gdje se pripremao za meč s Gregoryjem Corbinom u kojem je već u prvoj rundi nokautirao američkog borca. iako je vrlo uspješan sportaš, Filip je rekao da mu je obitelj uvijek bila na prvom mjestu.

“Nema bez obitelji ništa. Meni je to smisao života. Oženiti se, imati dječicu. Radujem se tome. Nije u šoldima sve. Možeš biti poslovno uspješan ne znam koliko, imati na stotine žena, ali to je besmisleno. Koliko god to ljude privlači, takvog se života zasitiš. Nikad ja nisam tako živio jer to nema neku dubinu niti može usrećiti čovjeka. Koliko god je bračni život teži, nosi odgovornost, ali i donosi smisao. Mi smo obiteljski ljudi i taj dio mog života vaše čitatelje neće puno zanimati”, rekao je Filip.