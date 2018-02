FATALNA WANDA OPET U SREDIŠTU SEKS-SKANDALA? Vruću agenticu razljutili mediji: ‘Inače ne reagiram na takve natpise…’

Comparti un dia conmigo haciendo fotos sexys para una campaña en milan! Anda a mi canal de YouTube y a Facebook y mira el nuevo capitulo! Share a day with me, doing a sexy photo shoot for a campaign in Milan! Check my YouTube channel and Facebook and watch the new episode! #Wanlife #WanShooting #Sexy. LINK in BIO

A post shared by Wanda nara (@wanda_icardi) on Sep 19, 2017 at 4:25pm PDT