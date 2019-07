[FOTO, VIDEO] EKSKLUZIVNA ISPOVIJEST BOKSAČKOG TRENERA: ‘Bio je to pravi pakao, dečki su hrabro trčali u vatru. Molio si Boga da izađu živi…’

Razgovarali smo s jednim od očevidaca i junaka koji su gasili požar kod Kalypsa na Zrću

Veliki požar buknuo je u noći s ponedjeljka na utorak u borovoj šumi na plaži Zrće kod grada Novalje na otoku Pagu. Negdje oko 1 sat ujutro, između mjesta Caska i noćnog kluba Kalypso, došlo je do požara koji je iznenadio posjetitelje noćnih klubova na popularnoj plaži Zrće u Novalji na Pagu. Evakuirano je oko 10 000 ljudi, jer se na mjestu koje je zahvatio požar održavao Fresh Island festival.

POŽAR NA ZRĆU: Evakuirano 10.000 ljudi, gase ga i kanaderi; ‘Noć, bura, požar bukti… Mlade smo prvo premjestili na plažu…’

Gladijatori u vatrenoj buktinji

Uz ogromne napore vatrogasaca, djelatnika kluba i ostalih heroja koji su se našli na mjestu događaja i hrabro gasili vatru, požar je stavljen pod nadzor. Portal Net.hr došao je u kontakt s jednim od tih junaka koji su nesebično sudjelovali u stavljanju pod nadzor vatrene buktinje, odnosno gašenju, a koji nam je ispričao svoju dramatičnu priču. U gašenju požara sudjelovala su dva boksačka trenera i dva mlada boksača iz zagrebačkog boksačkog kluba Gladijator koji na Pagu rade kao konobari baš u Kalypsu. Radi se o trenerima Mateju Šimecu i Bruni Knježeviću, te mladim boksačima Filipu Pavinu i Franji Radošu.

Svjedočanstvo boksačkog trenera Mateja Šimeca dojmljivo je i pokazuje što su ovi mladići, kao i svi ostali koji su gasili požar, raskirali kako bi spasili ono što se spasit da.

Bio je to pravi pakao

Očevici govore kako je to bio pravi pakao…

“Teško je uopće i opisati riječima kako je to izgledalo. Sve je počelo kad su dva dečka došla na stražnji ulaz u klub Kalypso. Došli su na ogradu, odjednom redar otvara vrata, meni na šank trče dečki i govore kako su vatrogasci rekli da je u tijeku evakuacija, kako nam gori klub. Mi dolazimo iza u šumu, nema ništa, sve crno… Ništa se ne događa. Odlazimo na drugu stranu, gledamo kroz drveće, kad ono vidiš da gori sve”, započinje svoje svjedočanstvo Matej Šimec i nastavlja:

Vatra prvo došla na 50 metara od kluba

“Znači, ispred nas totalni požar, ali ono, gori sve, požar teški… Izlazimo, brzo mičemo aute, kad sam se vratio već je klub bio evakuiran. Nakon toga smo izvadili van sve vrijedne predmete, znači svu elektroniku, rizične boce CO2, dušik… Iza Kalypsa nalazi se prostorija u kojoj stoje zapaljive stvari poput razrijeđivača, boja itd… Ta prostorija je najbliže šumu, odnosno blizu šumi… Prvi zadatak nam je bilo to sanirati, spasiti, jer ako to vatra zahvati, izgorit će se, ode sve u zrak… Dok smo mi to sve razvukli, ta crijeva, već je vatra bila na nekih 50 metara od kluba. Već se osjetila vrućina, dečki su uzeli vatrogasne aparate i krenuli u gašenje onoga što se zgasit može. Potrošili su jedno 40 aparata sigurno. Jednostavno, uđeš unutra, u šumu, gasiš deset sekundi, više nemaš pjene i ideš po drugi… A ulazili smo u duboku šumu, sve gori oko tebe, gledaš da gasiš ono što se može proširiti, ma ni ne znaš odakle da počneš. Padaju po tebi zapaljeno granje s drveća, dečki su izlazili crni od čađe, zakašljani, bio je to pravi pakao”, priča nam svoju priču Matej.

30 djelatnika iz Kalypsa gasilo požar

Tada su došli vatrogasci…

“I u jednom trenu su jednostavno rekli kako oni tu ne mogu puno napraviti, doslovno su nam rekli kako će klub izgorjeti. Govorili su kako su oni davno rekli da njima treba još jedna cisterna, da ovo sad nema smisla gasiti, da će njima sad nestati vode. Nakon jedno 45 minuta, sat vremena njihovog gašenja kluba zajedno s nama, rekli su kako će uskoro ostati bez vode. Kad im je vode nestalo, rekli su nam kako oni idu, ali kako se ne vraćaju.

Vatra je još uvijek tad bila blizu, još možda i bliže jer se širila.. Tada su nam kazali kako moraju hitno ići gore kod ceste, kako je cijeli Pag aktiviran, kako se sve širi, da nemaju dovoljno vozila itd. Tu smo ostali sami, nas 30 koji smo iz Kalypsa gasili s tri prsluka u koji stane 25 litara vode i koji ima malu cijevčicu za gašenje manjih požara, u principu onoga što tinja… Ne možeš ti s tim puno. I s tim su dečki trčali u vatru. Kad ode prvih 10 metara ti ga više ne vidiš, moliš Boga da izađe živ i zdrav iz dima, vatre, buktinje, ne znam kako bi to nazvao… U pet navrata se zapalilo blizu kluba. Mi ugasimo, ponovno se vatra zapali. Uglasimo, opet ponovo…”, kazao nam je u jednom dahu Matej Šimac i govori kako je to bila cjelonoćna borba.

Svatko je imao svoj zadatak. Jedni su čuvali ulaze, drugi su vukli opremu van, jedni su punili vode za dečke koji u tom trenutku nose ruksake za gašenje s vodom. Zalijevali su ih vodom, davali im majice da mogu disati kroz njih.

‘Čim je kanader pustio prvu vodu u vatrenu buktinju, opet je kod Kalypsa počelo goriti’

“Stvarno su bili organizirani, bio je jedan na krovu kluba, zaljevao je krošnje da se vatra ne proširi. Najbitnije stvar u svemu tome je da su kanaderi krenuli gasiti Gajac negdje oko 7 ujutro koji je jako gorio, točnije cesta kod Gajca da budem precizniji. Čim je kanader pustio prvu vodu na zgarište, u vatrenu buktinju, vatreni plamen, opet je kod Kalypsa počelo goriti. I opet su došla dva kamiona vatrogasaca i opet su gasili požar. Znači, vatra je bila svugdje, visoka, jaka, nezaustavljiva. Nije se dala zaustaviti, mogao si ju samo primiriti. Na kraju je, realno, vatra došla do 10 metara od kluba Kalypso. Do deset metara od kluba izorjelo je sve, ali baš sve”, objašnjava nam Matej i ističe kako je bilo onih koji su odmah dali petama vjetra, ali kako o njima ne želi pričati…

‘Spašavalo se ono što se spasit da. Dečki su se borili i riskirali život’

“Spašavalo se ono što se spasit da. Dečki su se borili i riskirali život za klub u kojem rade, za sebe, za otok, za vlastitu egzistenciju, da nešto još ovih 30 dana zarade. I zbog navedenog su išli glavom u vatru. Pametnom dosta”.

I onda nam otkriva jedan zanimljiv detalj:

“Nađena je jedna kaciga koju su našli. Dva tipa bila su u šumi, ta dvojica koja su nama došli javiti da je požar kod Noe, da se vidi, da nam sve gori nad glavom, su kad su nazvali vatrogasce otrčali u šumu. Naišli su na dvojicu koja su odmah od njih krenula bježati, što je njima bilo sumnjivo. Oni su krenuli za njega i ispala je kaciga s brojem pet, što je značilo da je u pitanju renta-car, piše broj pet na kacigi i oni su onda po tome našli tko je. Znači, tako sam čuo, nisam vidio i ovo što vam govorim nije provjereno. Ali, koliko sam čuo, priveli su dvojicu zbog kacige, odnosno osumljičeni su zbog požara, jer su oboje ušli u tu šumu, viđeni na mjestu zgarišta, požara. Mislim da se radi o Talijanima, ali nisam siguran.

Policija: ‘Za sad nemamo niti uhićenih niti osumljičenih za požar’

Kontaktirali smo policijsku upravu Ličko-senjsku kako bi provjerili navode. Glasnogovornica policije navedene županije Maja Brozičević kazala nam je kako se ta informacija, odnosno priča, pojavila još jučer u medijima ali kako ona nije točna…

“Za sad nemamo niti uhićenih niti osumljičenih za požar. Rade se službeni uvidi, istražne radnje, razgovara se s ljudima u svrhu dolaženja do informacija koje bi rasvijetlile ovaj događaj”, rekla nam je Maja Brozičević.