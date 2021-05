Dvostruki olimpijski medaljonoša u hrvanju Indijac Sushil Kumar uhićen je u nedjelju u svezi s ubojstvom kolege indijskog hrvača, priopćila je policija u Delhiju.

Kumar (37) i još jedan muškarac pritvoreni su zbog ubojstva, dodao je glasnogovornik policije u Delhiju, ne navodeći detalje o potencijalnim optužbama.

Kumar je bio umiješan u tučnjavu 4. svibnja ispred stadiona Chhatrasal u Delhiju, nakon čega je troje ljudi primljeno u bolnicu, a jedan od njih, bivši juniorski državni prvak u hrvanju, nakraju je podlegao ozljedama.

Two-time Olympic wrestling medallist Sushil Kumar, wanted in connection with the murder of a former junior national wrestling champion, has been arrested.

