DOSLOVCE U JEDNOJ NOĆI CIJELI SVIJET JOJ SE SRUŠIO: Slavna tenisačica ima jezivu priču – ‘Njih petorica su me vezala’

Nakon tog događaja više se nije mogla vratiti u ritam u kojem je bila i sve je počelo ići nizbrdo

Bivša i nekada slavna ruska tenisačica, Anna Čakvetadze, prije 13 godina bila je visokoplasirana peta na WTA ljestvici i to sa svega 20 godina. Očekivale su se od nje velike stvari i izgledalo je baš kao da ih može i ostvariti, ali preko noći joj se srušio cijeli svijet.

Osvajala je WTA turnire, igrala četvrtfinala Australan Opena i Roland Garrosa te polufinale US Opena, dogurala do petog mjesta, a onda je došao taj nesretni 17. prosinca 2007. godine kada je sve pošlo po zlu.

Vratila se u svoj dom u Moskvi nakon turnira u Belgiji, a već prve noći na spavanju uslijedio je šok.

“Bili smo umorni i otišli smo na spavanje. Odjednom, probudila sam se oko tri sata ujutro. Vidjela sam kako se petorica muškaraca motaju oko naše kuće. Imali su maske i tamna odijela”, otkrila je bivša tenisačica za brazilski podcast A Voz do Tenis.

Zahvalna što je preživjela

Zatim je opisala što se konkretno dogodilo. “Čula sam vrisak iz druge sobe. Znala sam da je to moj otac i odmah sam počela paničariti. Mislila sam da su to posljednji trenuci naših života. Ti muškarci su bili naoružani, imali su pištolje i noževe i prijetili su mom ocu. Pokušala sam pobjeći, ali su me uhvatili. Toliko su me čvrsto vezali da su me ruke boljele danima. Roditelje su prisilili da otvore sef i sve su odnijeli. Otac je poslije završio na operaciji jer su mu slomili rame. Mislim da su pljačku planirali danima, pogotovo kad su vidjeli da sam u Belgiji osvojila skupocjeni Rolex”, rekla je Anna.

“Očekivanja za 2008. godinu nikako nisam mogla ispuniti. Svaki dan je bio gori od prethodnog i mislila sam da ta agonija nikad neće završiti. Izgubila sam mjesto na rang listi, izgubila sam bodove”, rekla je Anna.

Na koncu, Anna je karijeru okončala sa samo 26 godina, a danas poručuje kako je zahvalna na tome što je uopće preživjela tu noć.