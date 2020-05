Prvi tenisač svijeta Novak Đoković sa svojom je obitelji posljednja dva mjeseca živio na prekrasnom imanju u Marbelli.

Kako pišu srpski mediji, radi se o luksuznom zdanju iz kojeg se Đoković svakodnevno javljao putem društvenih mreža.

Ovih dana izašle su i fotografije koje pokazuju sav raskoš njegovog drugog doma. Pred kućom je velik bazen te teniski teren, a u unutrašnjosti se nalazi mala kinodvorana te vrhunski opremljena teretana.

Djokovic's "lockdown" house in Marbella #NotTooBad pic.twitter.com/FFbvL1eDSV

— 9-7 in the 5th (@97InThe5th) May 28, 2020