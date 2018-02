ĐOKOVIĆ GRCA U MILIJUNIMA, ALI SINU NE ŽELI PLATITI INSTURKTORA: Za to ima jako dobar razlog

“Čak i kada nije zadovoljan na terenu, djeca su njegovo utočište, ali i mjesto gdje puni baterije i dobiva dodatnu energiju”, rekao je nepoznati izvor za Blic

Srpski tenisač i nekadašnji broj jedan, Novak Đoković, u karijeri je od nagrada na turnirima zaradio oko 109 milijuna eura te je po tome drugi u svijetu (prvi je Federer sa 115 milijuna). No unatoč tome, Nole nije želio platiti instruktora skijanja za svog sina Stefana, a za to ima jako dobar razlog.

“Nakon što je operiran u Švicarskoj gdje se i oporavio, opet je putovao s obitelji pred turnire koji ga uskoro očekuju. Svi su bili oduševljeni kada su na planini vidjeli kako on uči sina skijati. Naravno da su svi svjesni da Novak može svom nasljedniku platiti najboljeg instruktora, ali je on želio biti taj koji će Stefanu pomoći da napravi prve korake na stazi, baš onako kako su to njegovi roditelji činili s njim. Pun strpljenja, a ujedno i radosti što sa Stefanom može skijati, satima je provodio vrijeme s njim na snijegu”, rekao je izvor za srpski Blic.

Osim sina Stefana, Đoković ima i kći Taru:

“Rođenjem kćeri shvatio je što znači kada ljudi kažu da je odnos očeva i kćeri poseban. Posvećen joj je maksimalno i trudi se da s njima uživa svakog trenutka. Čak i kada nije zadovoljan na terenu, oni su njegovo utočište, ali i mjesto gdje puni baterije i dobiva dodatnu energiju.”