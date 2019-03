DJEVOJKA KOJA OPTUŽUJE DINAMOVCA POKAZALA OZLJEDE I PORUČILA MU: ‘Nije mi stalo do tvog novca, ti si monstrum!’

View this post on Instagram

Ovim putem se jos jednom obracam u vezi ovoga sto mi se dogodilo nocas! Doticni gospodine Atiemwen, i ti i ja jako dobro znamo sto se dogodilo, ipak si ti nesto vise od mene “veliki igrac”, Dao si mi doznanja da mi prijetis , kao sto sam javno objavila, i ovim putem opet te javno prozivam ! Napisao si imas 3 sestre i majku? E pa vidis da sam ja na tvom mijestu nebih im vise mogla pogledati u oci jer znas da si kriv, i da ja nisam bila jedina koja je pretrpjela ovo od tebe! Necu sutiti borit cu se do kraja, ponosno uzdignute glave , ne nije mi stalo do tvog novca niti icega od tebe ! Ne zelim nista od monstruma, ti za mene nisi covijek nego obican monstrum! Zelim samo pravdu za ovo sto mi je ucinjeno