DINAMOV NOGOMETAŠ SE JAVIO NAKON OPTUŽBI ZA NAPAD: ‘Imam tri sestre i majku i znam se ophoditi prema ženama’

Dinamov nogometaš Iyayi Believe Atiemwen javno je prozvan za fizički napad na jednu djevojku pri čemu je ona, ustvrdila je sama u objavi na društvenim mrežama, pretrpila ozljede glave i uz to sve i pokušaj gušenja.

Sve se, prema navodima Ive Bošnjak, dogodilo nakon utakmice Dinama i Benfice koja je odigrana na stadionu Maksimir u četvrtak.

Optužba

‘Ja, Bošnjak Iva, javno objavljujem ovo, noćas oko 23 sata fizički sam napadnuta od strane dotičnog gospodina, Iyayi Believe Atiemwen, zadobila sam par fizičkih ozljeda, policija je zabilježila ovaj slučaj, a gospodin nakon dolaska policije je rekao da sam sama razbacala svoje stvari i da me nije dotaknuo, ali na svu sreću(nesreću) imam vidljivih ozljeda na svome tijelu, i ovim putem se javno obraćam dotičnom gospodinu, a i upozoravam sve cure, djevojke da se paze jer ovo je za mene bila jedna velika životna škola koju ću pamtiti do kraja života!

I opet javno se obraćam dotičnom Iyayi Believe Atiemwenu, koji mi je nanio ozljede glave i uz to sve i pokušaj gušenja… S ovom izjavom idem do kraja jer treba stati na kraj takvim likovima, koji misle da su netko i nešto! S tužbom idem do kraja dok manijak ne dobije što je tražio!! Gospodine Atiemwen, ne bojim te se kao što sam rekla, ti si na to rekao da ja ne znam tko si ti, ‘ja sam igrač Dinama’, te ovim putem javno prozivam i nogometni klub @gnkdinamo!’, napisala je dotična.

Odgovor

Putem društvenim mreža javio se i prozvani Dinamov nogometaš i to porukom koja demantira navedeno.

‘Jako mi je žao što se ovo događa. Najoštrije demantiram sve navedeno u objavi dotične dame. Znam da je teško shvatiti kada netko ne želi imati ništa s tobom, ali to nije razlog za lažne optužbe na moj račun. Imam tri sestre i majku i znam se ophoditi prema ženama! One mi nikad ne bi oprostile da sam digao ruku na drugu ženu’, poručio je Atiemwen.