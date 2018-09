DINAMO – TO SMO MI TRAŽI ZABRANU RADA U NOGOMETU ZA VRBANOVIĆA: Zahtjev već poslan FIFA-i

Dinamo – to smo mi poslali istražnoj komori FIFA-e zahtjev da zabrani rad u nogometu Damiru Vrbanoviću

Udruga članova GNK Dinama “Dinamo – to smo mi” poslala je istražnoj komori neovisnog etičkog odbora krovne nogometne organizacije FIFA-e zahtjev da zabrani rad u nogometu izvršnom direktoru Hrvatskog nogometnog saveza Damiru Vrbanoviću.

Prijavu temelje na presudi osječkog suda

Svoju prijavu temelje, kako je spomenuta udruga istaknula u priopćenju, na presudi osječkog suda koja je Vrbanovića nepravomoćno proglasila krivim jer je u 2010. lažirao tri faksa Dejana Lovrena kojim su opravdali isplatu transfernog obeštećenja za što je dobio tri godine zatvora.

Vrbanović je, naime od 2009. do 2015., dakle u periodu u kojem je počinjeno kazneno dijelo, bio član Komore za rješavanje sporova FIFA-e, bio je član HNS-a i kao takav službena osoba koja se mora pridržavati Statuta FIFA-a, etičkog i disciplinskog kodeksa.

Zabranjuju službenim osobama da krivotvore dokumente

Etički kodeks FIFA-e i disciplinski kodeks zabranjuju službenim osobama da krivotvore dokumente ili da koriste krivotvorene dokumente u pravnom prometu u svrhu obmanjivanja drugih. Na sudu je grafološki vještak potvrdio da je na navedenim faksevima potpis Dejana Lovrena lažiran. Disciplinski kodeks FIFA-e za takvo postupanje uz novčanu kaznu propisuje i zabranu obavljanja nogometne djelatnosti u najmanjem trajanju od 12 mjeseci. Obzirom da za takve prekršaje FIFA ima pravo direktno postupati ako matični nogometni savez propusti provesti postupak, mi smo odlučili djelovati jer u HNS-u presuda hrvatskog suda očito ne znači ništa”, rekao je Juraj Čošić, predsjednik udruge “Dinamo – to smo mi”.

Slučaj Sepp Blatter

Čošić je objasnio da svoju prijavu temelje na odluci FIFA-e u slučaju bivšeg predsjednika Seppa Blattera koji je od istog tijela dobio zabranu obavljanja nogometne djelatnosti u

trajanju od osam godina.

“U slučaju Seppa Blattera FIFA pokrenula postupak već na temelju rješenja o istrazi kojeg je donijelo tužiteljstvo Švicarske protiv njega i Platinija, a sve zbog isplate iznosa bez pisanog

ugovora. Obrazloženje našeg saveza da neće ništa komentirati dok ne dođe pravomoćna presuda ne djeluje u odnosu na FIFA-u i njeno postupanje jer FIFA za prekršaje svog kodeksa ima isključivu nadležnost svojih tijela i konačnu nadležnost Suda sportske arbitraže (CAS), a ne domaćih sudova matičnih Saveza. U tom postupanju FIFA se drži svojih pravila i švicarskog materijalnog prava. Blatter i Platini su se branili da su imali usmeni ugovor, međutim FIFA, a kasnije je to potvrdio i CAS su ih kaznili zabranom obavljanja nogometne djelatnosti u trajanju od 8 godina. Kazneni postupak koji se vodi protiv Blattera još traje”, kazao je Čošić. Inače to tijelo FIFA-e je do sada od zvučnijih imena kaznilo i Beckenbauera.