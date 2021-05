Napali inspektore misleći da su Grobari

Navijači srpskog prvaka Crvene Zvezde jučer su u Beogradu kod “Beton hale” na obali Save izazvale su tučnjavu s policijom tijekom proslave naslova prvaka države.

NAVIJAČI NOVOG ŠPANJOLSKOG PRVAKA NA ULICAMA, POLICIJA NA NOGAMA: Tisuće slave naslov u centru Madrida – postoji opasnost od širenja virusa

Okupili se na obali Save

Delije su se okupile na obali Save kako bi proslavili 32. trofej šampiona države. No, srpski mediji javljaju kako se proslava pretvorila u kaos u kojem su dvije osobe lakše ozlijeđene završile u bolnici a oštećen je i restoran.

Zanimljivo, ali u tamošnjim izvještajima o ovom incidentu se navodi kako se neslužbeno doznaje od policajaca u civilu koji su bili na licu mjesta da su oni bili napadnuti, jer su neki huligani Crvene Zvezde mislili kako su oni – Grobari!

Rekli da su policajci, još jače ih počeli udarati

Međutim, kada su rekli da su policijski inspektori na ne navijači Partizana, Delije su ih još više počele tući. No, to nije bilo sve… Naime, još tijekom ceremonije došlo je do sukoba s ljudima iz jednog kafića koji navodno osiguravaju navijači Partizana, pa je na početku pogrešno javljeno da je došlo do sukoba navijačkih grupa.

Došli i specijalci u pancirkama

Na potezu prema Kalemegdanu napravljena je veća materijalna šteta. Ispod Brankovog mosta su na kraju došli i specijalci u džipovima, zaštićeni pancirkma i postavljeni tako da osiguraju taj prostor. S mediji pišu i da je uhićeno oko 80 navijača.