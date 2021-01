Hrvatski nogometni reprezentativac i član ruskog Zenita Dejan Lovren oglasio se preko svog Twittera povodom pravoslavnog Božića. Lovren je čestitao svim pravoslavcima Božić ovim riječima:

“Neka vas Bog blagoslovi srećom, ljubavlju i radošću. Neka vam da mudrosti da vidite svjetlo istine. Sretan Božić svim pravoslavnim vjernicima.“

May the lord bless you with peace, love and joy. May he give you the wisdom to see the light of truth. Merry Christmas to all orthodox people. 🙏🏻

— Dejan Lovren (@Dejan06Lovren) January 7, 2021