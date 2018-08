DARIO ŠARIĆ JOŠ JEDNOM POKAZAO KAKVA JE IKONA: U centru Zagreba pomogao ženi u nevolji i oduševio sve

Iz inboxa: "4.6.2018. godine, Centar Zagreba. Prica koja pokazuje kakva je Šiši ikona. Moja mater s autom ulazi u prolaz koji je dosta uzak i zapinje s branikom pa je u problemu malo. I naprijed i natrag da ode ostetit ce ga jako, i nailazi skupina od 5-6 mladih dalmatinaca (to je po naglasku skuzila) i jedna djevojka i decki se ponude ljubazno da podignu auto i isprave ga da ona moze samo ravno proci kroz prolaz. Mater je prvo mislila da ju zajebavaju ali oni mrtvi ozbiljni. I dogovore oni taktiku i plan i podignu auto i isprave ga i odu svojim putem. A mama je tek pred kraj skuzila da je to Dario Saric sa svojom ekipom pa ga je uslikala"

