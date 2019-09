CRISTIANO RONALDO OTKRIO KOJA MU JE AKTIVNOST DRAŽA OD ZABIJANJA GOLOVA: Ništa nije bolje od seksa sa Georginom…

U emisiji “Good Morning Britain’ govorio je o mnogim temama, a u jednom trenutku potpuno se slomio

Jedan od najubojitijih strijelaca koji su ikad kročili na nogometni teren Cristiano Ronaldo gostovao je u emisiji “Good Morning Britain” kod voditelja Piersa Morgana u kojem je otvorio dušu o mnogim temama.

Tijekom intervjua Ronaldo se u jednom trenutku u potpunosti slomio, a dogodilo se to kada mu je Morgan pustio snimku njegova pokojnog oca. Ronaldov otac pričao je o svom sinu uoči početka Europskog prvenstva u Portugalu 2004. godine za britanski Good Morning Britain, a iako se ne vidi snimka na isječku objavljenom na Twitteru, vidi se kako se zbog nje Ronaldo slomio.

Emotivni intervju

“Nikad nisam vidio tu snimku, nevjerojatno. Odakle vam to? Ne znam gdje ste je nabavili, ali moram je imati da pokažem obitelji. Nikad nisam dobro poznavao oca. On je bio alkoholičar i nikad nismo normalno razgovarali. Užasno mi je žao što nije doživio sve moje uspjehe i vidio me kao najboljeg na svijetu”, rekao je uplakani Ronaldo.

Ronaldov otac, Jose Dinis Aveiro umro je 2005. godine u 53. godini života od zatajenja jetre.

“Očekivao sam da ćemo se šaliti, da neće biti ovako emotivno. Oprostite”, rekao je Ronaldo.

Osim o ocu, Ronaldo je pričao i o brojnim drugim temamam poput optužbe za silovanje.

“Igraju se s tvojim dignitetom. Užasno je teško jer imaš djevojku, obitelj i djecu. Jednog dana sam bio kod kuće s djevojkom i gledao vijesti. Pričali su o meni, Ronaldo ovo, Ronaldo ono. Čuo sam djecu kako silaze niz stepenice i brzo sam promijenio kanal jer mi je bilo neugodno. Nisam želio da moj sin sluša te stvari”, rekao je Ronaldo.

Vedrije teme

Osim toga, u intervjuu je Ronaldo pričao i o puno vedrijim temama, zapravo, o onom što mu najbolje ide – zabijanju golova. Ipak, otkrio je koja mu je aktivnost draža od trpanja protivničkih mreža.

“Gol Juventusu mi je omiljeni. Je li bolji od seksa? Ne, barem ne s mojom Georginom. To nikako”, rekao je Ronaldo u intervjuu s Morganom.