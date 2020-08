ČOVJEK KOJI JE SVOJIM POTEZOM IZAZVAO KAOS U BEOGRADU I POSTAO DRŽAVNI NEPRIJATELJ BROJ JEDAN: ‘Kajem se, ali samo zbog jednog’

‘Oproštaj, da, tražim oproštaj (što sam se popeo na crkvu kako bi pustio dron). A ostalo? Osjećam samo ponos’

Prije šest godina, na eurokvalifikacijskoj utakmici na stadionu Partizana u Humskoj između Srbije i Albanije, albanski navijač i nacionalist Ismail Morina pustio je dron iznad stadiona sa zastavom tzv. “Velike Albanije” i izazvao totalni kaos.

Podigao dron sa zastavom na kojoj je bila karta ‘Velike Albanije’ iznad stadiona Partizana

Morina je u 41. minutu izvan kruga stadiona podigao dron sa zastavom na kojoj je bila karta “Velike Albanije” iznad stadiona Partizana, a koju je spustio stoper Stefan Mitrović, da bi nakon toga na njega nasrnuli nogometaši Albanije.

Nastala je opća tučnjava na terenu u koju se umiješalo i nekoliko navijača, a sudac je bio prisiljen prekinuti utakmicu. Morina je priznao da je on pustio dron na stadion Partizana i u svojoj zemlji dočekan je kao heroj.

No, srpski mediji od toga dana o njemu pišu kao o teroristu i u Srbiji je bio proglašen neprijateljom broj jedan.

Morina je, pak, u svojoj zemlji davao intervjue, pojavljivao se na televiziji. Bebe su dobijale ime po njegovoj zastavi. Jedna poznata tamošnja pjesma – “Moj autohtoni sin” – napisana je o dječaku koji je dobio ime “Autohtoni”, po riječi na Morininoj zastavi. I on se pojavljuje u spotu, prekriva bebu svojim barjakom.

Također, Morina je provocirao i tadašnjeg premijera Srbije, danas predsjednika Aleksandra Vučića, rekavši da je za njega spremio naočale, aludirajući na incident u Srebrenici kada je Vučić bio napadnut. U lipnju 2017., Morina je uhićen u Dubrovniku te je tamošnji sud, prema tadašnjim pisanjima srpskih medija, donio odluku o izručenju Srbiji koja ga traži zbog izazivanja spomenutog incidenta. Hina je, pak, javljala kako je Nogometni savez Albanije zatražio od vlasti u Tirani da zaustave izručenje Morine iz Hrvatske u Srbiju. Kako bilo, on se sad 6 godina poslije kaje i traži “oprost od srpskog naroda”, kako to prenosi srpski Nedjeljnik, ali ne zbog zastave i svog čina, nego zbog nečeg sasvim drugog…

‘Žalim što sam se popeo na crkvu’

“Žalim zbog jedne stvari, što sam se popeo na crkvu. Ako su se Srbi vjernici uvrijedili zbog toga, žao mi je”, poručio je Morina i povodom te noći 2014. dodao:

“Kažu da sam uvrijedio njihovu zastavu. Njihovu vjeru. Nisam. Samo sam pokazao povijest naše zastave. Oproštaj, da, tražim oproštaj (što sam se popeo na crkvu kako bi pustio dron). A ostalo? Osjećam samo ponos. Sve je to bila moja ideja, i moja sposobnost, i moja glupost, ali sve je bilo moje”, rekao je Morina engleskom autoru Jamesu Piotru Montagueu koji je napisao knjigu o ultrasima “1312: Among the Ultras: A Journey with the World’s Most Extreme Fans”, a koji ga je posjetio u zatvoru u Dubrovniku.

Inače, u medijima se navodi da je Morina sa sjeveroistoka Albanije, iz Kukeša, ali da živi u Italiji i kako je redovit na utakmicama koje u gostima igra albanska nogometna reprezentacija…

On se, sudeći po njegovim profilima na Facebooku, deklarira kao balist (Balli Kombëtar iliti narodni front je naziv albanske nacionalističke organizacije osnovane 1942. godine, a čiji su pripadnici, balisti, imali cilj osnivanje tzv. ‘Velike Albanije’, nap.a.).

U listopadu 2015. godine uhićen u Tirani

U listopadu 2015. godine, nakon dojave građana o pucnjavi, uhićen je u Tirani pri čemu su kod njega pronađeni pištolj, 30 metaka i 35 ulaznica za uzvratnu utakmicu Albanije i Srbije u Elbasanu.

“Sreo sam Morinu ponovno prošle godine. Pričao je srpsko-hrvatski i naučio ćirilicu. Bio je pomirljiv i činilo se da se ne želi vraćati na ono što je bilo 2014. Postao je poznat, ali će se uvijek osvrtati preko ramena”, ispričao je Montaguei.