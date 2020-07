ČITAVA AMERIKA BRUJI O JEDNOJ UMRLOJ ŽENI I NJEZINOJ BIZARNOJ OSMRTNICI: Sport i njene ikone nikad ovako nešto nisu doživjeli

Žena iz savezne države New York Carole Scarsella preminula je prije deset dana u Lackawannai, predgrađu Buffala, a u novinama Buffalo News je odlučila ostaviti pomalo bizarnu osmrtnicu. Američki St. Louis Post-Dispatch piše kako je u osmrtnici, koja je postala viralni hit, nabrajala stvari koje je voljela tijekom života pa su se na tom popisu našle popularne igrice poput Farmvillea i Candy Crusha, prenosi New York Post.

SJEĆATE LI SE ONE AUSTRALKE KOJA JE ŠOKIRALA SVE PRELASKOM U PORNOINDUSTRIJU? Sad se želi vratiti sportu

Kako je bila strastvena pušačica cigareta, tako je naravno posvetu dala i “milijunima cigareta” koje je popušila u svom životu. Voljela je svoju obitelj i knjige kultnog pisca horor romana, najuspješnijeg autora toga žanra današnjice Stephena Kinga. Na popisu su se našli i sportaši poput najboljeg košarkaša današnjice LeBrona Jamesa i New York Yankeesa.

New York woman's obituary: 'She smoked millions of cigarettes' and 'HATED Tom Brady' https://t.co/eNLcESPmf0 via @thebuffalonews pic.twitter.com/rpI0vQ4PSX

— St. Louis Post-Dispatch (@stltoday) July 29, 2020