‘Samo nogomet’

Hrvatska nogometna reprezentacija, točnije njen dio, 11 igrača, okupila se danas u Zagrebu uoči početka priprema za Euro. Vatreni prilikom dolaska u svoju bazu okupljanja, u hotel u Jurišićevoj, nisu davali izjave (dao je nešto jako kratko samo jedan igrač) pa nismo niti dobili tu prvu reakciju naših reprezentativaca.

Nije Niksi bio jedini vinovnik zanimljive situacije

No, čekajući ih ispred hotela svjedočili smo zanimljivim situacijama. Kako je u to vrijeme bila Norijada na Trgu bana Josipa Jelačića masa veselih i razdraganih maturanata kretala se prema trgu i naišla na Nikolu Vlašića. Maturantice su posebno bile izvan sebe kad su ga ugledale. OVDJE možete pročitati i vidjeti kako je to izgledalo.

Šprajc se lagano prošetao Jurišićevom

No, nije jedini Niksi bio koga smo vidjeli u Jurišićevoj, odnosno koji je bio vinovnik zanimljive situacije. Prilikom čekanja, s druge strane ulice, prošetao se popularni RTL-ov voditelj i urednik Zoran Šprajc. Kod hotela je bio prisutan i naš vrijedni urednik RTL Sporta Antonio Vuksanović. Nešto su se njih dvojica na daljinu malo “popričali”, u stilu što se radi tu, tako nešto, u tom kontekstu uglavnom, bez puno riječi, više neverbalnom komunikacijom i smiješkom, onako kako to obično biva.

“Samo nogomet”, dobacio mu je Antonio Vukanović. Pogledajte kako je to izgledalo u priloženom videu dolje od 12:37.