BROJNI SPORTAŠI OPROSTILI SU SE OD OLIVERA DRAGOJEVIĆA: Posebno emotivna bila je Blanka Vlašić

Nikad nitko kao vi… Sada pivajte andjelima, ka sta ste nama… Volin vas zauvik. Pocivali u miru Bozjem 💔🙏🏻 #oliverdragojevic

