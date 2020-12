Bilo da ga volite ili mrzite, morate priznati da je Neymar jedan od najzanimljivijih nogometnih likova. Čovjek je po talentu mogao lagano dominirati izborima za najboljeg igrača svijeta nekoliko godina unazad, no jednostavno se oko njega događa previše nenogometnih stvari da bi mu karijera bila stabilna.

Zanimljivo, posljednjih se godina Brazilac redovito “ozljeđivao” kad mu je bio rođendan, organizirao notorne zabave, a ovih je dana u javnost puštena vijest da će organizirati ogromnu proslavu Nove godine u ekskluzivnoj vili u Mangaratibi, 100 kilometara udaljenoj od Rio de Janeira.

Brazilski list O Globo iznio je detalje te njegove zabave koja bi trebala trajati više dana, a na kojoj je trebalo biti oko 500 uzvanika, redom članova visokog društva. Zabava će biti organizirana, a sve će to obaviti agencija Fabrica, koja je objavila kako na zabavi neće biti više od 150 ljudi te da će se poštovati svi epidemiološki protokoli.

