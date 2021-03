‘Dobro jutro’

Vrhovni sud jučer je potvrdio presudu od šest i pol godina zatvora bivšem čelniku Dinama Zdravku Mamiću, dok je njegovu bratu Zoranu smanjena kazna na četiri godine i osam mjeseci zatvora. Odbjegli čelnik HNK Dinamo osuđen je na šest i pol godina zatvora za izvlačenje 116 milijuna kuna iz Dinama.

Zakon o sportu kaže da njegov brat, također pravomoćno osuđeni kriminalac Zoran Mamić mora u roku od osam dana napustiti dužnost, a to je i napravio. Podnio je ostavku u Dinamu na mjestu glavnog trenera prve momčadi i sportskog direktora. Klub kaže kako se za takav scenarij pripremao. Zorana Mamića tako će zamijeniti njegov dosadašnji pomoćnik Damir Krznar. Što se tiče bivšeg direktora Dinama Damira Vrbanovića, njemu je potvrđena prvostupanjska presuda kojom je osuđen na tri godine zatvora.

Velika pobjeda navijača

Velika je ovo pobjeda ne samo navijača nego i pravosudnog sistema i države (šuška se kako je i američki FBI imao svoje prste u istrazi), koja je konačno odlučila stati na kraj kriminalnoj hobotnici u hrvatskom nogometu i “ponosu Zagreba”…

Jutro nakon potvrde pravomoćne presude Vrhovnog suda na službenom Facebook profilu navijačke grupe Bad Blue Boys osvanuo je post:

Bilo je onih slijepih i zavadenih koji su u početku pljuvali borbu Boysa za Dinamo protiv Zdravka Mamića i kompanije, ali eto na kraju je istina izašla na vidjelo. Prenijet ćemo, stoga, njihovo priopćenje od prije skoro 11 godina, dana 11. 8. 2010. Posebno obratite pozornost na točku 2.:

Priopćenje Boysa iz 2010.

“Dragi gospodine Mamiću.

Ogorčeni apsolutno neprihvatljivim načinom na koji vi i aktualna uprava vodite NK Dinamo, mi – navijači okupljeni oko Udruge navijača Dinama, zahtijevamo bezuvjetnu i neopozivu ostavku kompletnog Izvršnog odbora NK Dinamo, počevši od predsjednika Mirka Barišića i vas kao izvršnog dopredsjednika te raspuštanje stručnog stožera na čelu sa sportskim direktorom Zoranom Mamićem i prvim trenerom Brankom Ivankovićem.

Uz bezbroj sitnijih primjedaba, navest ćemo samo krupnije i nama navijačima neoprostive skandale i gafove koje smo saželi u nekoliko cjelina:

1. Totalno srozavanje imidža Dinama kao zagrebačkog – gospodskog i hrvatskog – nacionalnog kluba čemu su najviše pridonijeli vaši nevjerojatno primitivni ispadi u javnosti, šakački obračuni, samovoljno uprezanje Dinama – hrvatske svetinje u političke zakulisne igre predizbornom podrškom samo jednoj stranci, zagovaranje regionalne ex-jugoslavenske lige, prijateljska utakmica s OFK Beogradom, neprofesionalno i nedolično ponašanje igrača na utakmicama i izvan njih; nepozdravljanje navijača, odbijanje komunikacije s medijima, pokazivanje srednjeg prsta vlastitim i stražnjice suparničkim navijačima, odlasci u narodnjačke klubove…

2. Stalno obmanjivanje i besramno laganje vlastitim navijačima. Od nuđenja ostavke ukoliko se ne osvoji prvenstvo 2004/05, da biste na kraju ostali na pozicijama iako je ta godina značila i najveći debakl u klupskoj povijesti, preko nekoliko obećanja da će cjelokupno klupsko rukovodstvo podnijeti ostavke u slučaju da se ne dočeka proljeće u Europi, pa do stalnih obećavanja da se igrači neće prodavati i izigravanja tih obećanja. Najeklatantniji primjer je onaj s Lukom Modrićem za kojeg ste spektakularno obećali da će predvoditi Dinamo u europskoj sezoni 2008/09, a svi znamo gdje Luka danas igra. Zadnje obećanje da više nikog ne želite prodavati je obično demagoško mazanje očiju, naime, sada više niti nemate koga za prodati, iako bismo mi voljeli da ih rasprodate sve… Unatoč vašim konstantnim najavama da stvarate europski i atomski Dinamo, naš je klub postizao uglavnom skandalozne rezultate u Europi gdje je tijekom vašeg mandata Dinamo pao za preko 50 mjesta na klupskim ljestvicama UEFE, a u ključnom, trećem pretkolu Lige prvaka u 10 utakmica ubilježio 10 poraza.

Katastrofalna sportska politika kluba i sukob interesa

3. Katastrofalna sportska politika kluba i sukob interesa u kojem vi – vlasnik menadžerske agencije za prodaju igrača, vodite klub, bez obzira na kozmetičke promjene na čelu vaše agencije. Zatim rasprodaja igrača najviše kvalitete i dovođenje jeftinih stranaca koji jednostavno nisu klasa za Dinamo ili su praktički poluinvalidi načeti ozbiljnim ozljedama. Kolika je razlika između prodanih i kupljenih igrača najbolje znate vi, svaki put kada pogledate svoj bankovni račun. A svemu ovome pridodali bi i nelogične, učestale smjene trenera koji su ionako samo vaše marionete bez ikakvog upliva u strateškim klupskim odlukama.

4. Vaše skandalozne, šizofrene izjave i postupci upereni direktno protiv Dinamovih navijača. Izjave poput one da smo mi instruirani Srbi i Muslimani koji žele srušiti Dinamo i Hrvatsku, ili recimo one da biste s Torcidinom podrškom jurišali na vrh svijeta, pa do one po kojoj naša Udruga broji svoje zadnje dane. Sve je kulminiralo skandaloznom najavom zabrane ulaska gledatelja na stadion na utakmici protiv Rijeke, što je doista slučaj bez presedana u svjetskoj nogometnoj povijesti.

Diktatorsko, apsolutističko upravljanje klubom

5. Diktatorsko, apsolutističko upravljanje klubom u kojem je poslušnost jedina bitna kvaliteta prema kojoj birate suradnike. Nogomet je danas business kao svaki drugi i uz takvo kratkovidno i ograničeno ponašanje, Dinamo nema nikakve šanse postati respektabilan klub dok god vi njime vladate.

6. Pretvaranje Dinama, svehrvatske svetinje u privatnu prćiju obitelji Mamić i činjenica da sebe stalno gurate u prvi plan u tolikoj mjeri da danas velika većina javnosti poistovjećuje Zdravka Mamića i Dinamo, što je s obzirom na vaš imidž, pogubno. Posljedica toga su između ostalog i otužno prazne tribine Maksimira čak i na utakmicama od velikog značaja za naš klub (Shaktar, Sparta, Hajduk).

‘Mi ne navijamo za Zdravka Mamića nego za klub slavne povijesti’

Mi ne navijamo za Zdravka Mamića nego za klub slavne povijesti koji je postojao prije vas, a postojat će i nakon vas. Zato od vas tražimo da bezuvjetno odstupite, inače ćemo biti prisiljeni na borbu svim legalnim sredstvima što uključuje peticije, javne skupove i sve legalne oblike borbe.

Mamić je odavno potrošio sve kredite

Dakle gospodine Mamiću, smatramo da ste odavno potrošili sve kredite koje ste imali među navijačima Dinama, a bilo ih je mnogo, i još jednom ponavljamo; tražimo prije svega vašu ostavku, a onda i ostavku svih vaših trabanata i jataka u klubu.

Zbogom!”, stoji u priopćenju Boysa od prije skoro 11 godina.