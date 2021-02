BOATENG SE VRATIO U NJEMAČKU ZBOG SMRTI BIVŠE DJEVOJKE: Imali su turbulentnu vezu, prekid je bio prilično ružan

Jérôme Boateng vratio se u Njemačku zbog smrti bivše djevojke

Bayernov branič, jedan od najbitnijih igrača Bayerna u njihovom sustavu igre Jérôme Boateng, napustio je bavarsku momčad kako bi se vratio u Njemačku zbog smrti svoje bivše djevojke s kojom je nedavno prekinuo, otkrio je trener europskog prvaka Hansi Flick tijekom srijede uoči finala klupskog Svjetskog kupa u Kataru.

‘Jerome je došao u moju sobu i pitao me za dopuštenje da ode kući’

As Hansi Flick confirms, Jérôme Boateng will return to Munich before the final for personal reasons. — FC Bayern English (@FCBayernEN) February 10, 2021

“Jerome je došao u moju sobu i pitao me za dopuštenje da ode kući. Rekao sam da može”, rekao je Flick na posljednjoj konferenciji za tisak prije finala u četvrtak protiv meksičkog Monterrey Tigersa.

Boateng (34) i 25-godišnja Kasie Lenhardt prekinuli su prije desetak dana, a njemački dnevnik Bild navodi da je manekenka pronađena mrtva u utorak u svom domu u Berlinu.

Kasia Lenhardt była obrzucana błotem, pomawiana o prostytucje i inne obrzydliwe rzeczy przez zawistnych ludzi i zazdrosne kobiety tylko dlatego, że śmiała wyglądać inaczej niż inni i coś w życiu osiągnąć. Najprawdopodniej popełniła samobójstwo.

Pomódlcie się dziś za Kasię 🙏🏻 pic.twitter.com/88wvfMdmsz — Śnieżka (@Krlewna5) February 10, 2021

Bild tvrdi da se radi o samoubojstvu.

Boateng je u vezi s atraktivnom manekenkom bio godinu i pol, ali ju je ostavio jer ga je navodno ucjenjivala i, prema njegovim riječima, prijetila da će ga uništiti. Bavarski mediji pišu kako je par pretrpio burni i javni prekid, koji se prelio i na društvene mreže i o kojem su javno izvještavali mediji.

Detalji međusobnih optužbi koje su proizašle iz prekida bili su nesretni i činilo se da pokazuju stres i napor koji su i Lenhardt i Boateng osjećali nakon raskola. Sve je vrvilo međusobnim optužbama.

Nisu objavljeni novi detalji o Lenhardtovom uzroku smrti

Bez obzira na to, ipak nisu objavljeni novi detalji o Lenhardtovom uzroku smrti. Sa samo 25 godina Lenhardt je imala blistavu manekensku karijeru, bila je uspješna, popularna. No, Boateng je još prije o njoj kazao:

“Kasia mi je često prijetila da će mi uništiti život do kraja, radila je sve da me uništi do kraja, kreirala je lažne profile na društvenim mrežama i širila je laži o meni s ciljem da me uništi. Prijetila mi je da će mi uništiti karijeru i da ću ostati bez djece, bez svega. Najavljivala je da će me optužiti da sam je tukao jer je znala da me za istu stvar optužila i majka moje djece i da smo na sudu zbog toga. Kontaktirala je čak i nju kako bi svjedočila u njezinu korist. Nadam se da će dobiti pomoć jer joj je ona hitno potrebna”, kazao je nedavno nogometaš u razgovoru za Bild.

‘Okončala sam vezu zbog tvojih laži i prevara’

Odmah nakon raskida se oglasila i nesretna manekenka koja je Boatenga nazvala vragom i iznijela svoju verziju.

“Okončala sam vezu zbog tvojih laži i prevara. Progovorit ću, ali moram se prvo sabrati i razmisliti o svemu. Trebat će mi vremena. Uzvratit ću udarac, nikad nisam bila tako odlučna, jer sam iskorištena i prevarena”, napisala je ona.