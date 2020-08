BLAM GODINE: Pijani veznjak Leicestera pokušao poljubiti vruću Engleskinju i osramotio se; ‘Ovo je seksualno uznemiravanje, odvratno ponašanje’

Kad te neće onda te – neće! Rečenica koja opisuje trenutnu situaciju igrača Leicestera Jamesa Maddisona. Naime, na društvenim mrežama pojavio se video veznjaka Leicestera na kojem se jasno vidi kako je tijekom odmora na Ibizi pokušao poljubiti nepoznatu englesku ljepoticu, ali je ostao odbijen ispred kamere vlastita mobitela. Doduše, dao joj je nekoliko pusica, ali onu glavnu u usta nije.

“A ne, ovo se neće dogoditi, neće završiti u tvojim pričama na Instagramu”, kazala mu je ta djevojka dok ga je lagano odgurivala od sebe, što je Maddisona nagnalo da video čim prije ukloni sa svog profila.

she does not look at all pleased, very wrong of him regardless if they know each other or not.

